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2025 DB Gregory Thomas updates recruitment

John Garcia Jr.
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John Garcia Jr. catches up with four-star cornerback Gregory Thomas to break down the latest in his recruitment, including interest in Miami, LSU, and Penn State.

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