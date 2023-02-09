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{{ timeAgo('2023-02-09 13:24:23 -0600') }} football Edit

Another name emerging for Miami's vacant offensive coordinator position

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

Miami is in desperate need to fill its offensive coordinator position with spring football fast approaching. Toledo head coach Jason Candle is one of the top candidates for the job, but Miami is reviewing other options in case Candle decides not to take the job.

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