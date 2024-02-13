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Assistant coaches Fenster and Gutierrez talk new roles ahead of 2024 season

Marcus Benjamin • CanesCounty
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Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The promotion of J.D. Arteaga from pitching coach to head coach, allowed Miami to bring in some new faces onto the coaching staff.

Arteaga brought on Laz Gutierrez to replace himself as pitching coach. Gutierrez spoke with the media for the first time Tuesday afternoon since the hire.

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The Hurricanes also added Assistant coach Darren Fenster, who spoke for the first time Tuesday afternoon at media day.


Miami will prepare for opening day on Friday, February 16th, at Mark Light Stadium in Coral Gables. The first pitch against NJIT is set for 7:00 PM Eastern.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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