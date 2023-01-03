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Asst. Coach Courtney and Sophomore Guard Joseph Answer Questions From Media

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Assistant basketball coach Bill Courtney talks to the media about the offensive versatility of the Hurricanes.

Coach Courtney also talked of Bensely Joseph, Jordan Miller, Anthony Walker, and Isaiah Wong have emerged as leaders on the basketball team.

Courtney will also touches on AJ Casey's contributions and he's helped the team.

Guard Bensely Joseph talks of how the team motivates each other when the team is down in games, sparking the team off the bench, and talks of the challenges Georgia Tech imposes.

He also shares his thoughts on his fellow sophomore teammate Wooga Poplar.

Miami travels to Atlanta to take on Georgia Tech on Wednesday at 7 PM eastern. The game will be televised on ESPN+.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

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