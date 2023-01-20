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Battle Miami 7on7 Tournament will have top talent Miami should consider

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

The seven-on-seven season is finally here and South Florida gets the first major tournament of the year with Battle Miami this weekend.

Over 40 of the top programs from around the country will be making their way to South Florida, bringing the majority of the elite national talent with them.

Here are the key prospects making their way for this national tournament.

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