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Bensley Joseph and Norchad Omier Talk To Media After Notching Third Win

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Guard Bensley Joseph and Forward Norcha Omier talk with the media following their win over FAMU. Both Omier and Joseph talk about how they were able to get going offensively and how they were able to generate 22 assists as a team.

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