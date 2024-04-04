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Blue-chip QB Brady Hart liked 'every bit' about Notre Dame trip
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
One of the top young passers in the country, Brady Hart knows he's early into his recruiting process.Scholarship offers are still coming in weekly and he is in the middle of a massive spring visit ...
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