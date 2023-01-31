DATE: Tuesday, January 31, 2022
WHERE: Watsco Center, Coral Gables, FL
TIME/TV: 7:00 PM EST/ESPNU
LIVE AUDIO: 560 WQAM
VIRGINIA TECH: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter
Virginia Tech (13-8, 3-7) Tech has won six of the previous nine head-to-head meetings with Miami. A combined 10 points have decided the last four games.
In January, the Hokies won just two contests with both coming at home. In Tech's last two games, the Hokies were able to pull out victories over Duke (78-75) and Syracuse (85-70).
Against the Orange, the Hokies set a new program best for assists in an ACC game, dishing out 26 dimes on 32 field goals made Saturday night. Virginia Tech last bested the 26 assists mark in any game on Nov. 20, 2019, against Delaware State (29).
Miami faced Virginia Tech twice last season with the first being a 78-75 win that Charlie Moore hit a three-pointer from mid-court at Tech. The other was a one-point 71-70 loss to the Hokies at the Watsco Center.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PbiB0aGlzIGRheSBsYXN0IHllYXIsIENoYXJsaWUgTW9vcmUgaGl0
IGEgV0lMRCBidXp6ZXIgYmVhdGVyIGZyb20gaGFsZiBjb3VydCB0byB0YWtl
IGRvd24gVmlyZ2luaWEgVGVjaC4gVGhlIHRlYW0gZm9sbG93ZWQgaGltIHN0
cmFpZ2h0IHRvIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSB0byBjZWxlYnJhdGUg8J+Ygjxi
cj48YnI+Y2MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jbW9vcmUz
Xz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY21vb3JlM188L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby95OUVPdjZYQmRqIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veTlF
T3Y2WEJkajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDYW5lcyBNZW7igJlzIEJhc2tldGJh
bGwgKEBDYW5lc0hvb3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NhbmVzSG9vcHMvc3RhdHVzLzE2MTg3NDk2MjA1ODY0NDY4NTA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
MIAMI - KenPom Ranking: 39th
VIRGINIA TECH - KenPom Ranking: 50th
Line: Miami -3.5
Over/Under: 144
Virginia Tech Individual Leaders
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYW5lcyBkb3duIDE2LTggdG8gSG9raWVzIGFmdGVyIDE0OjU3IG1p
bnV0ZXMgb2YgcGxheS4gVmlyZ2luaWEgVGVjaCBwZXJmZWN0IGZyb20gdGhl
IGZpZWxkIHNvIGZhciAoNi02KS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9jYW5lc19jb3VudHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbmVz
X2NvdW50eTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMgQmVuamFtaW4gKEBCZW5q
YW1pblJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5q
YW1pblJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYyMDU3NTc2MjA2MjY2MzY4MT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSB0b29rIG92ZXIgcXVpY2tseSB3aXRoIGJ1Y2tldHMgZnJv
bSBXb25nLCBCZXZlcmx5LCBhbmQgTWlsbGVyLiBUaGlzIHRlYW0gY2FuIHNj
b3JlIGluIGJ1bmNoZXMuIENhbmVzIHVwIG9uIHRoZSBIb2tpZXMgMjMtMjAg
d2l0aCAxMDo1NSB0byBnbyBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZi4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYW5lc19jb3VudHk/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QGNhbmVzX2NvdW50eTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMg
QmVuamFtaW4gKEBCZW5qYW1pblJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1pblJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYyMDU3Nzc1Njcx
MDA1MTg0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSB1cCBieSB0d28gb3ZlciBWaXJnaW5pYSBUZWNoIHdpdGgg
Mzo0NCBsZWZ0IGluIHRoZSBoYWxmLiBXb25nICgxMiksIE1pbGxlciAoOCkg
YW5kIE9taWVyICg4KSBhcmUgeW91ciBzY29yaW5nIGxlYWRlcnMgZm9yIHRo
ZSBIdXJyaWNhbmVzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Nh
bmVzX2NvdW50eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2FuZXNfY291bnR5
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcmN1cyBCZW5qYW1pbiAoQEJlbmphbWluUml2
YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlbmphbWluUml2
YWxzL3N0YXR1cy8xNjIwNTgyOTA1MTc2MjYwNjA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GYXN0IGJyZWFrIHBvaW50cyBoYXZlIGJlZW4gdGhlIGRpZmZlcmVu
Y2UgaGVyZSwgTWlhbWkgbGVhZHMgOC0wIGluIHRoYXQgY2F0ZWdvcnkuIENh
bmVzIGxlYWQgSG9raWVzIDQzLTQwIGxhdGUgZmlyc3QgaGFsZi4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYW5lc19jb3VudHk/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbmVzX2NvdW50eTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJj
dXMgQmVuamFtaW4gKEBCZW5qYW1pblJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1pblJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYyMDU4Mzc1
NjMwNTQxNjE5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxLCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Xb25nIGlzIHN1cGVyIGFnZ3Jlc3NpdmUgaW4gdGhpcyBvbmUuIEhl
4oCZcyA1LTkgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgd2l0aCAxNiBwb2ludHMgaW4gdGhl
IGZpcnN0IGhhbGYuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2Fu
ZXNfY291bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyY3VzIEJlbmphbWluIChAQmVuamFtaW5SaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVuamFtaW5SaXZh
bHMvc3RhdHVzLzE2MjA1ODQ1MDgzOTQ0NjczMjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IQUxGVElNRTogQ2FuZXMgbGVhZCBIb2tpZXMgNDUtNDQuIDxicj48
YnI+V29uZyAtIDE2IHBvaW50cyA8YnI+TWlsbGVyIC0gMTAgcG9pbnRzPGJy
Pk9taWVyIC0gOCBwb2ludHMgPGJyPjxicj5FdmVuIGdhbWUuIE1pYW1pIGxl
YWRzIGluIGFzc2lzdHMgKDgtNykgYW5kIHJlYm91bmRzICgxMi05KS48YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NhbmVzX2NvdW50eT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2FuZXNfY291bnR5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vNkN1c3VjcUlERiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZDdXN1Y3FJ
REY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyY3VzIEJlbmphbWluIChAQmVuamFtaW5S
aXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVuamFtaW5S
aXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MjA1ODYyNzAyMjAyMzg4NTE/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3JjaGFkIE9taWVyIHN0ZXBwaW5nIHVwIGluIGEgYmlnIHdheSBp
biB0aGlzIHNlY29uZCBoYWxmLiBIZSBsZWFkcyBhbGwgc2NvcmVycyBub3cg
d2l0aCAxNy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYW5lc19j
b3VudHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbmVzX2NvdW50eTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMgQmVuamFtaW4gKEBCZW5qYW1pblJpdmFscykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1pblJpdmFscy9z
dGF0dXMvMTYyMDU5MDU2MTY1MTcyODM4NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5GZWJydWFyeSAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TY29yZSB0aWVkIGF0IDYxIGJldHdlZW4gQ2FuZXMgYW5kIEhva2ll
cy4gPGJyPjxicj5NaWFtaSBuZWVkIHN0YXJ0ZXJzIFBhY2sgYW5kIFBvcGxh
ciB0byBjb250cmlidXRlIGluIGEgYmlnIHdheSBkb3duIHRoZSBzdHJldGNo
IC0gemVybyBwb2ludHMgc28gZmFyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2NhbmVzX2NvdW50eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY2Fu
ZXNfY291bnR5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcmN1cyBCZW5qYW1pbiAoQEJl
bmphbWluUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jl
bmphbWluUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjIwNTk0MDI1ODUzMjQ3NDkwP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSBzdGlsbCBsZWFkcyBpbiBmYXN0IGJyZWFrIHBvaW50cyA4
LTQsIGJ1dCBhcmUgZG93biBvbiB0aGUgc2NvcmVib2FyZCA2OC02MyB3aXRo
IDg6MTUgdG8gZ28uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2Fu
ZXNfY291bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyY3VzIEJlbmphbWluIChAQmVuamFtaW5SaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVuamFtaW5SaXZh
bHMvc3RhdHVzLzE2MjA1OTU4NjA5MjQxNjIwNDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QYWNrIGtub2NrcyBkb3duIGhpcyBmaXJzdCBzaG90IG9mIHRoZSBn
YW1lLiBBIHRocmVlIGluIHRyYW5zaXRpb24uIFNjb3JlIGtub3R0ZWQgYXQg
Njggd2l0aCA3OjE1IGxlZnQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vY2FuZXNfY291bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19j
b3VudHk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyY3VzIEJlbmphbWluIChAQmVuamFt
aW5SaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVuamFt
aW5SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MjA1OTY4ODc5NDU2MTc0MDg/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZeKAmXMgaGVhdGluZyB1cOKApkJhY2stdG8tYmFjay10by1iYWNr
IHRocmVlcyBmb3IgUGFjay4gQ2FuZXMgbm93IHVwIGJ5IDIgd2l0aCA0OjUz
IGxlZnQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291
bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWFyY3VzIEJlbmphbWluIChAQmVuamFtaW5SaXZhbHMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVuamFtaW5SaXZhbHMvc3Rh
dHVzLzE2MjA1OTg0ODE2MDQ5ODg5Mjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QYWNrIGlzIG9uIGZpcmUhISEgSGUgdGFrZXMgaXQgdG8gaG9sZSBm
b3IgYSBkZXVjZSwgaGl0cyBhIGZhbGwgYXdheSB0aHJlZSwgdGhlbiBhbm90
aGVyIHRocmVlIG9mZiB0aGUgZHJpYmJsZS4gPGJyPjxicj5IZeKAmXMgZ290
IDE3LiBDYW5lcyBsZWFkIG92ZXIgSG9raWVzIHVwIHRvIDggd2l0aCAyOjI4
IGxlZnQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291
bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lN01aYmJydEhRIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vZTdNWmJicnRIUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMgQmVuamFtaW4g
KEBCZW5qYW1pblJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9CZW5qYW1pblJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYyMDYwMDM0MjgzNTc1NzA1Nj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GSU5BTDogTm8uIDIzIE1pYW1pICgxNy01KSBkZWZlYXRzIFZpcmdp
bmlhIFRlY2ggKDEzLTkpIDkyLTgzIHRvIHJlbWFpbiB1bmJlYXRlbiBhdCBo
b21lIHRoaXMgc2Vhc29uLiA8YnI+PGJyPk5pamVsIFBhY2vigJlzIGhvdCBz
aG9vdGluZyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgcHJvdmUgdG8gYmUgdGhlIGRp
ZmZlcmVuY2UuIDxicj48YnI+UGFjayBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDE3IHBvaW50
cy4gPGJyPk5vcmNoYWQgT21pZXIgbGVkIGFsbCBzY29yZXJzIHdpdGggMjEg
YW5kIDggcmVib3VuZHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Y2FuZXNfY291bnR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3Vu
dHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9uUlRYcDBFdW95Ij5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vblJUWHAwRXVveTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMg
QmVuamFtaW4gKEBCZW5qYW1pblJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1pblJpdmFscy9zdGF0dXMvMTYyMDYwMzY4MDAz
Nzk1MzUzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=