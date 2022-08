Canes In The Pros: NFL Preseason

As the NFL enters the week before the final preseason games, many former Miami Hurricanes players are fighting for roster spots. The second wave of league-mandated roster cuts occurs after the second preseason game, releasing five players. After the final preseason game, 27 players are cut. Miami only had one player drafted in 2022: DT Jonathan Ford in the seventh round by the Packers. Mike Harley and Charleston Rambo remain UM's two only undrafted rookies participating in the season. The Seahawks released Bubba Bolden after the second game.

Mike Harley

Harley may have opened the door to making the Browns' 53-man roster as a contributor in the return game. Harley returned a kick for 19 yards and caught three of seven targets for 30 yards in Cleveland's loss to the Eagles. Harley gave the Browns a red zone opportunity following an 18-yard grab after a great route. Harley had a diving catch on an eight-yard reception on third down. He also dropped a pass that would have been a first down.

Harley was active on the field and was constantly cheering up his teammates. He's been a standout in camp and made numerous impressive plays. "Mike's a young man that's given us some really good reps -- both at receiver and returner." said head coach Kevin Stefanski. "Wanted to see what he could do at returner. Very competitive player. Doing a nice job."

Charleston Rambo

Rambo had one reception for nine yards in a Panthers loss. His catch and run resulted in a first down.

Jonathan Ford

Ford took 26 snaps and registered a single tackle. He recorded the lowest defensive grade (26.8) on the Packers in a win over the Saints, per Pro Football Focus.

DeeJay Dallas

Dallas had five carries for 15 yards. He had an exceptional 17-yard touchdown reception and rushed for 73 yards in Week 1 of the preseason.

Travis Homer

Homer had 74 all-purpose yards in Week 1, and rushed five times for 44 yards last week.

Duke Johnson

Johnson is earning a role in Buffalo's talented running back room consisting of South Florida natives. He scored two touchdowns and had 55 rushing yards in a blowout win over Denver.

Jonathan Garvin

Garvin could likely earn a roster spot in Green Bay. He took seven snaps against the Saints in Week 2.

Vintage Cane Hits

Former Miami defensive backs Deon Bush and Adrian Colbert made remarkable hits in Week 2.

