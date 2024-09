Content Loading

PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL3NvM1poYnYxV3dRP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Miami Hurricanes made several highlight plays on the first Sunday of the NFL season. Here is our weekly review of how some former Canes performed.

Tyrique Stevenson

Chicago Bears cornerback Tyrique Stevenson (29) intercepts a pass against the Tennessee Titans for a touchdown during the second half at Soldier Field.

Tyrique Stevenson made his mark on a 24-17 win over the Tennessee Titans. "Rique" would register his first career pick-six, proving to be the game-winner for the Chicago Bears. He would add with two total tackles and two pass break ups.

Content Loading

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeXJpcXVlIFN0ZXZlbnNvbiYjMzk7cyAxc3QgY2FyZWVyIHBpY2sg c2l4IPCfmKQgPGJyPjxicj4odmlhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vTkZMb25GT1g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5GTG9uRk9Y PC9hPikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3VCeVAxVGFYaXYiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS91QnlQMVRhWGl2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcnF1ZWUgQmVhcnMgKEBCZWFyc01hcnF1ZWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQmVhcnNNYXJxdWVlL3N0YXR1cy8xODMyODY4MjA1OTE3ODc2NzA5 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeXJpcXVlIFN0ZXZlbnNvbiB2cyBUZW5uZXNzZWU8YnI+PGJyPvCf lDk3NC45IFBGRiBncmFkZSAoVC0xMHRoIGluIE5GTCBhbW9uZyBDQik8YnI+ 8J+UuVRhcmdldGVkIDl4IDxicj7wn5S5QWxsb3dlZCBqdXN0IDMgcmVjZXB0 aW9ucyBmb3IgNDIgeWFyZHM8YnI+8J+UuTEgSU5UPGJyPvCflLkxIFBCVTxi cj7wn5S5MSBURDxicj7wn5S5NDYuOCBwYXNzZXIgcmF0aW5nIHdoZW4gdGFy Z2V0ZWQ8YnI+PGJyPkdyZWF0IHN0YXJ0IGZvciB0aGUgMm5kIHllYXIgY29y bmVyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM3lUNEVNUFBiMyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzN5VDRFTVBQYjM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2ZSAoQGRh dmVfYmZyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RhdmVfYmZy L3N0YXR1cy8xODMzMTcwMTk2OTM4MjY5MTgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciA5LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

DeeJay Dallas

Arizona Cardinals running back DeeJay Dallas (20) returns a kick off and dives for a touchdown against the Buffalo Bills during the second half at Highmark Stadium.

Former Cane DeeJay Dallas had perhaps the best highlight of the weekend, returning the first kickoff for a touchdown in the NFL season. Arizona would fall to Buffalo 34-28. It was the first kickoff returned for a touchdown under the new dynamic kickoff format.



Content Loading

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5USEUgRklSU1QgRFlOQU1JQyBLSUNLT0ZGIFJFVFVSTiBUT1VDSERP V04uPGJyPjxicj5ERUVKQVkgREFMTEFTLiA5NiBZQVJEUy48YnI+PGJyPvCf k7o6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BWnZz QlVGP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQVp2c0JV RjwvYT4gb24gQ0JTL1BhcmFtb3VudCs8YnI+8J+TsTogPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL3dhVnBPOTA5Z2UiPmh0dHBzOi8vdC5jby93YVZwTzkwOWdl PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQ09ZZm9ubll4UiI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL0NPWWZvbm5ZeFI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkZMIChATkZM KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05GTC9zdGF0dXMvMTgz Mjg2NTAyODgwODMzOTY2Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Calais Campbell

Calais Campbell, Defensive Tackle, Miami Dolphins

Calais Campbell enters his 17th season with the Miami Dolphins in familiar territory. His debut with the team was impressive. He started the day with a sack on the first series and finished with three tackles in a 20-17 win over the Jacksonville Jaguars.

Content Loading

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYWxhaXNDYW1w YmVsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FsYWlzQ2FtcGJlbGw8L2E+ JiMzOTtzIGZpcnN0IHBsYXkgYXMgYSBNaWFtaSBEb2xwaGluIPCfmKQgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dQNXlzQ3lXU0QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9XUDV5c0N5V1NEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pYW1pIERvbHBoaW5zIChA TWlhbWlEb2xwaGlucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N aWFtaURvbHBoaW5zL3N0YXR1cy8xODMyODMwMDI2Mjc1ODU2NDAyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Greg Rousseau

Greg Rousseau, defensive end, Buffalo Bills

Greg Rousseau, now entering his fourth season, had a monster day. He racked up three sacks and six total tackles and forced a fumble in a 34-28 win over the Arizona Cardinals.

Content Loading



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVnIFJvdXNzZWF1IGhhcyBmaW5hbGx5IGJyb2tlbiBvdXQgYXMg dGhlIGZyYW5jaGlzZSBwYXNzIHJ1c2hlciB0aGUgQmlsbHMgbmVlZGVkLjxi cj48YnI+Um91c3NlYXUgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2FyZGluYWxzOjxicj48YnI+ 4oCiIDYgdG90YWwgdGFja2xlczxicj7igKIgMyBzYWNrczxicj7igKIgMyBU Rkw8YnI+4oCiIDIgUUIgaGl0czxicj48YnI+U29tZSBORkwgc2NvdXRzIHJl cG9ydGVkbHkgYmVsaWV2ZSBSb3Vzc2VhdSBjb3VsZCBiZSB0aGUgQmlsbHPi gJkg4oCcbmV4dOKAnSBCcnVjZSBTbWl0aC48YnI+PGJyPlRoZSBCaWxscyBo YXZl4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9saHpxbE52TTN1Ij5waWMu dHdpdHRlci5jb20vbGh6cWxOdk0zdTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBORkwgUm9v a2llIFdhdGNoIChATkZMUm9va2llV2F0eGgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vTkZMUm9va2llV2F0eGgvc3RhdHVzLzE4MzMzMjgzNTg3 NzMzOTk4ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEwLCAy MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Jaelan Phillips

Jaelan Phillips, Defensive End, Miami

After returning from an Achilles injury, Jaelan Phillips bounced back in a big way with his first game with the Miami Dolphins. He made a critical sack late in the game en route to a 20-17 win over the Jacksonville Jaguars.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DbG9zaW5nIHRpbWXigKbij7HvuI8gRmlucyBmb3IgdGhlIFdpbiEh ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaDZKMFV2MXBnTyI+aHR0cHM6Ly90 LmNvL2g2SjBVdjFwZ088L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFlbGFuIFBoaWxsaXBz IDvwn5W08J+PvsKuIChASkpQaGlsbGlwczE1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0pKUGhpbGxpcHMxNS9zdGF0dXMvMTgzMjg5NTkyMjcx MzMxMzQxMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgOCwgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

David Njoku

Cleveland Browns tight end David Njoku (85) falls while running the ball under coverage by Dallas Cowboys cornerback Trevon Diggs (7) during the first quarter at Huntington Bank Field

David Njoku had a solid outing for the Cleveland Browns in week one, catching four footballs for 44 yards, including a long of 29. He suffered an ankle injury during the 33-17 loss to the Dallas Cowboys.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXBTaGVldD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmFwU2hlZXQ8L2E+IHdpdGggYW4gaW5q dXJ5IHVwZGF0ZSBvbiBCcm93bnMgVEUgRGF2aWQgTmpva3UuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ21mYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AR01GQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2ROY3ZrbFJPMjIi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9kTmN2a2xSTzIyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5G TCBOZXR3b3JrIChAbmZsbmV0d29yaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9uZmxuZXR3b3JrL3N0YXR1cy8xODMzMTQwMjYzMzMxNDY3NDM5 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA5LCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Rayshawn Jenkins

Seattle Seahawks safety Rayshawn Jenkins reacts after a play against the Denver Broncos during the first half of an NFL football game, Sunday, Sept. 8, 2024, in Seattle.

Rayshawn Jenkins is with a new team this season, playing for the Seattle Seahawks. The former Cane spent his first four seasons with the Los Angeles Chargers and his last three with the Jacksonville Jaguars. In his debut in Seattle, he registered six tackles, helping the Seahawks to a 26-20 win.

Michael Jackson