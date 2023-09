The Miami Hurricanes football program, per usual, has many players active in the NFL this season. After week one of the NFL season, here's how some former Canes did on the gridiron.

Jaelan Phillips

Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert (10) is sacked by Miami Dolphins linebacker Jaelan Phillips (15) and cornerback Justin Bethel (20) in the final seconds of the game at SoFi Stadium.

Miami Dolphins Defensive End Jaelan Phillips came up with a half-sack on Quarterback Justin Herbert in the final moments to help the Miami Dolphins earn a 36-34 win over the Los Angeles Chargers. Phillips would finish the game with 11 total tackles including six solo to go with his game-clinching stop.

Denzel Perryman

Denzel Perryman, Linebacker, Houston Texans

The Houston Texans linebacker made an immediate impact with his new team. He had 11 total tackles including six solo in a 25-9 loss to the Ravens.

Braxton Berrios

Braxton Berrios, Wide Receiver, Miami Dolphins

Braxton Berrios had three catches for 42 yards in his debut with the Dolphins. He was targeted five times and will likely be heavily involved with the offense this season.

Rayshawn Jenkins

Jacksonville Jaguars safety Rayshawn Jenkins (2) chases after Indianapolis Colts wide receiver Michael Pittman Jr. (11) as he rushes in a touchdown Sunday, Sept. 10, 2023, during a game against the Jacksonville Jaguars at Lucas Oil Stadium in Indianapolis.

Rayshawn Jenkins is looking to build on a near Pro Bowl 2022 year for the Jacksonville Jaguars. He started his 2023 campaign with five solo tackles in a 31-21 win over the Indianapolis Colts.

Tyrique Stevenson

Tyrique Stevenson, Defensive Back, Chicago Bears

Tyrique Stevenson started in his first-ever professional football game Sunday and finished the day with six total tackles, including five solo and one for loss. He played every defensive snap for the Chicago Bears in a 38-20 loss to the Green Bay Packers.

Lou Hedley

Lou Hedley, Punter, New Orleans

Lou Hedley had a stellar start to his pro career. He booted five punts for a 48.2 average, including a long of 52 in a 16-15 win over the Tennessee Titans.

Greg Rousseau

New York Jets quarterback Aaron Rodgers (8) avoids a sack from Buffalo Bills defensive end Greg Rousseau (50) during the first quarter of an NFL football game, Monday, Sept. 11, 2023, in East Rutherford, N.J.

Greg Rousseau had a quiet Monday night against New York and nearly registered a sack on Aaron Rodgers before the Jets quarterback exited the game with a season-ending Achilles injury. He ended the night with one solo tackle and a forced fumble in a 22-16 overtime loss.

KJ Osborn

KJ Osborn, Wide Receiver, Minnesota

KJ Osborn seems to be battling for targets in Minnesota with rookie Jordan Addison in the fold, but he was still able to get three catches for 31 yards in a 20-17 loss to the Tampa Bay Buccaneers.

David Njoku

David Njoku, Tight End, Miami