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Canes In The Pros: NFL Week 10

Anthony Yero • CanesCounty
Recruiting Analyst
@AnthonyYero1

Cleveland Browns Tight End David Njoku did not play in over a month, but his smooth feet were on display in his first game back.

Here's how Njoku and other Pro Canes fared in Week 10 of the NFL regular season.

David Njoku

David Njoku, tight end, Cleveland Browns
David Njoku, tight end, Cleveland Browns

Njoku returned to action for the first time since Week 7 and returned to being an impact player. He missed the past two games with an ankle injury.

The 2017 first-round pick caught two of his three targets for 17 yards. The Browns sit at 3-7 and are going to need Njoku in order to turn its season around.

Calais Campbell

Calais Campbell, defensive end, Baltimore Ravens
Calais Campbell, defensive end, Baltimore Ravens

Baltimore Ravens Defensive End Calais Campbell racked up career sack number 98 in Baltimore's win over Carolina last week.

Campbell also registered two tackles, two QB hits, and a tackle for loss. The 36-year-old continues to live in the moment as he approaches the end of his 15th NFL season.

"I want to squeeze every juice of love and excitement out of this game and leave it all on the field," Campbell said. "Because when it's over, it's over."

Rayshawn Jenkins

Rayshawn Jenkins, safety, Jacksonville Jaguars
Rayshawn Jenkins, safety, Jacksonville Jaguars

Defensive Back Rayshawn Jenkins tallied five tackles and forced a fumble in the Jacksonville Jaguars loss to the Kansas City Chiefs.

Jenkins is up to 59 tackles, nine pass deflections, an interception, and a forced fumble in ten games this season.

Michael Badgley

Michael Badgley, kicker, Detroit Lions
Michael Badgley, kicker, Detroit Lions

Michael Badgley converted his only field-goal attempt and all four of his PATs in the Detroit Lions' win over the New York Giants.

Badley has knocked in all ten of his field goal attempts this season. He's 12-12 on extra-point tries.

Denzel Perryman

Denzel Perryman, linebacker, Las Vegas Raiders
Denzel Perryman, linebacker, Las Vegas Raiders

Denzel Perryman was the highest-graded Las Vegas Raider in its Week 11 win, according to Pro Football Focus. His 91.2 PFF grade ranked fourth amongst linebackers last week.

Perryman recorded six total tackles, two tackles for loss and two QB hits.

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