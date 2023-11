Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level weekly. Here is how some former Canes fared in the NFL in week ten.

Greg Rousseau

Greg Rousseau, defensive end, Buffalo Bills

The third-year pro put together his best game of the year on Monday night. Greg Rousseau registered six total tackles (four solo) and a sack in a 24-22 loss to the Denver Broncos.

Calais Campbell

Arizona Cardinals quarterback Kyler Murray (1) runs out of the pocket as Atlanta Falcons defensive tackle Calais Campbell (93) defends during the first half of an NFL football game, Sunday, Nov. 12, 2023, in Glendale, Ariz.

Calais Campbell has made a significant impact for the Atlanta Falcons this season. He continued his consistent production with four solo tackles and a sack in a 31-28 loss to the Arizona Cardinals.

David Njoku

David Njoku, tight end, Cleveland Browns

David Njoku matched his season-high receptions with six in a 33-31 win over the Baltimore Ravens. Unfortunately, his quarterback, Deshaun Watson, is out for the season with a shoulder injury. Njoku racked up 58 receiving yards, including a long of 23 yards.

Rayshawn Jenkins

Rayshawn Jenkins, defensive back, Jacksonville Jaguars

Rayshawn Jenkins has been one of the most consistent players on the Jaguars' defense, but his performance (five tackles, three solos, and a pass defensed) was not enough to beat the San Francisco 49ers by a score of 34-3.

Denzel Perryman

Denzel Perryman, Linebacker, Houston Texans

Denzel Perryman was once again a valuable contributor to this Houston Texans defense. Perryman had five total tackles (four solo) in a 30-27 win over the Cincinnati Bengals. He's been suspended for three games without pay for a hit against Jamarr Chase. Perryman will appeal the suspension.

Lou Hedley

Lou Hedley, Punter, New Orleans Saints