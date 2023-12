Miami Hurricanes continue to make headlines in the NFL. Here is how some former Canes fared in the NFL in week fourteen.

Advertisement

David Njoku

Cleveland Browns tight end David Njoku (85) scores a touchdown against Jacksonville Jaguars safety Andre Cisco (5) during the first half of an NFL football game, Sunday, Dec. 10, 2023, in Cleveland.

David Njoku is a top-ten tight end in targets (5th), receptions (7th), yards (7th), and touchdowns (10th). In a 31-27 win over the Jacksonville Jaguars, the former Miami tight end hauled in six receptions on eight targets for 91 yards, scoring two touchdowns, including a 34-yarder.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Kb2UgRmxhY2NvIHRvIERhdmlkIE5qb2t1IGZvciB0aGUgMzQteWFy ZCB0b3VjaGRvd24hPGJyPjxicj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSkFYdnNDTEU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNKQVh2c0NMRTwvYT4gb24gQ0JTPGJyPvCfk7E6 IFN0cmVhbSBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvTkZMUGx1cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I05GTFBsdXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wV01FRDhTQVFh Ij5odHRwczovL3QuY28vcFdNRUQ4U0FRYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL2xuS3pKM29qQkwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9sbkt6SjNvakJM PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5GTCAoQE5GTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9ORkwvc3RhdHVzLzE3MzM5MTE0MTg1OTkyNjAzODY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Kb2UgRmxhY2NvIHRvIERhdmlkIE5qb2t1IGlzIGFuIEVMSVRFIGR1 bzxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09PVE1nd2JmblQiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9PT1RNZ3diZm5UPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBGRiAoQFBG RikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkYvc3RhdHVzLzE3 MzM5MjM5NDUwODkyMTY1NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i ZXIgMTAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Will Mallory

Indianapolis Colts tight end Will Mallory (86) makes a catch Sunday, Dec. 10, 2023, while warming up before a game against the Cincinnati Bengals at Paycor Stadium in Cincinnati.

Rookie tight end Will Mallory had a season-best five receptions on five targets for 46 yards in a 34-14 loss to the Cincinnati Bengals.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaWdoZXN0IGdyYWRlZCByb29raWUgVGlnaHQgRW5kIGZyb20gV2Vl ayAxNDo8YnI+PGJyPvCfmYwgV2lsbCBNYWxsb3J5LCBDb2x0cyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vY0szVWMyWlF1aCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2NL M1VjMlpRdWg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUEZGIENvbGxlZ2UgKEBQRkZfQ29s bGVnZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkZfQ29sbGVn ZS9zdGF0dXMvMTczNDM0MTUzOTY4MDQxMTk0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaWxsIE1hbGxvcnkgc2lnaHRpbmc8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ29sdHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDb2x0czwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRm9yVGhlU2hvZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZvclRoZVNob2U8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JlbmdhbHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCZW5nYWxzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9JTkR2c0NJTj9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0lORHZzQ0lOPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vRURRUk84QnBmdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VEUVJP OEJwZnQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hyaXMgU2hlcGhlcmQgKEBORkxzY2hl bWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkZMc2NoZW1lL3N0 YXR1cy8xNzMzOTE1ODkyODgxMjE1NDg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkRlY2VtYmVyIDEwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Tyrique Stevenson

Chicago Bears cornerback Tyrique Stevenson (29) celebrates after a fumble recovery against the Detroit Lions in the third quarter at Ford Field.

Tyrique Stevenson returned to form after an ankle injury about a month ago against the New Orleans Saints. He played through the injury in two games, but was held out of the Minnesota game and used the bye week to recover. Stevenson registered five total tackles, including a pass defended in a 28-13 win over the Detroit Lions.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZlIHRoZSBlZmZvcnQgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmVhcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCZWFyczwvYT4gcm9va2llIFR5cmlxdWUgU3RldmVu c29uIHRvIGJyZWFrIHVwIHRoaXMgcGFzcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzBnWk9sdUFvdXMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wZ1pPbHVBb3VzPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEltQmVhcmluZ0Rvd24gKEBJbUJlYXJpbmdEb3duKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ltQmVhcmluZ0Rvd24vc3Rh dHVzLzE3MzQ2OTg3MDc2MzQwMDg1MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ RGVjZW1iZXIgMTIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

DJ Ivey

Cincinnati Bengals cornerback DJ Ivey (38) celebrates a fumble recovery against the Indianapolis Colts in the second half of an NFL football game in Cincinnati, Sunday, Dec. 10, 2023.

DJ Ivey made the second appearance on the stat sheet of the season and contributed with one solo tackle, one fumble recovery, and a pass defensed in a 34-14 win over the Indianapolis Colts.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ESiBJdmV5IG1ha2VzIGhpcyBmaXJzdCBwbGF5IGZvciB0aGUgQmVu Z2FscyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pFbFBRMjlWb3YiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9qRWxQUTI5Vm92PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdvb2RiZXJy eSAoQEpvZUdvb2RiZXJyeSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Kb2VHb29kYmVycnkvc3RhdHVzLzE3MzM5MjM3MTk2Mjg2NDQ0NTk/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3cgYm91dCB0aGUgaGVhZHMgdXAgcGxheSBmcm9tIHRoZSA3dGgg cmQgcm9va2llIGhlcmUgREogSXZleT8gQXdhcmVuZXNzIHRvIGZhbGwgb24g dGhlIGJhbGwgd2hlbiBNY0tlbnppZSByYW4gaW50byBoaXMgbWFuIGFuZCBp dCB3YXMgbGl2ZS4gQmlnIHRpbWUgcGxheSBhbGxvd2VkIHRoZSBCZW5nYWxz IHRvIGdvIHVwIDMgc2NvcmVzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvQmVuZ2Fscz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I0JlbmdhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9XaG9EZXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNXaG9EZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9SdWxlVGhlSnVuZ2xlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUnVsZVRoZUp1bmdsZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL25lY1l4Q1F6TEwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9uZWNZ eENRekxMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdhbWVPbjUxMyAoQGdhbWVvbmptb25l eSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nYW1lb25qbW9uZXkv c3RhdHVzLzE3MzQwNTc1NDkwNTYzMzIwNzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RGVjZW1iZXIgMTEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Rayshawn Jenkins

Jacksonville Jaguars safety Rayshawn Jenkins (2) takes the field before an NFL football game against the Cleveland Browns, Sunday, Dec. 10, 2023, in Cleveland.

Rayshawn Jenkins added to his solid season with six total tackles (five solo) and pass deflection in a 31-27 loss to the Cleveland Browns. He has 78 tackles this season.

Calais Campbell

Atlanta Falcons defensive tackle Calais Campbell (93) and tight end MyCole Pruitt (85) leave the field after being defeated by the Tampa Bay Buccaneers at Mercedes-Benz Stadium.

Calais Campbell added three total tackles to his season total of 40. He also added a pass deflection in a 29-25 loss to the Tampa Bay Buccaneers.

KJ Osborn

Las Vegas Raiders cornerback Jack Jones tackles Minnesota Vikings wide receiver K.J. Osborn, left, during the second half of an NFL football game, Sunday, Dec. 10, 2023, in Las Vegas.

In an ugly 3-0 win over the Las Vegas Raiders, K. J. Osborn continues to make himself relevant in the Minnesota Vikings passing game despite receiving passes from backup quarterbacks. He received seven targets and hauled in four receptions for 15 yards.

Brevin Jordan

Houston Texans tight end Brevin Jordan (9) gains yards after catch during the second half against the New York Jets at MetLife Stadium.

Brevin Jordan matched his season-high in receptions for 35 yards, including a long of 23 in a 30-6 win over the New York Jets.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HbGFkIEkgZ290IHRvIHB1dCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0JyZXZpbmpvcmRhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJl dmluam9yZGFuPC9hPiBvbiB0diB5ZXN0ZXJkYXkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9PeVpmSzRHamEzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vT3laZks0R2ph MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTYW0gTnVsdG9uIChAc2FtbnVsdG9uKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbW51bHRvbi9zdGF0dXMvMTcz NDI1ODI3ODE1MzMwMjM0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJl ciAxMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Denzel Perryman

Denzel Perryman, Linebacker, Houston Texans

Denzel Perryman added four total tackles (one solo) and two passes defended in the 30-6 win over the Jets.

Jimmy Graham

New Orleans Saints tight end Jimmy Graham (80) yells after catching a pass against the Carolina Panthers during the second half at the Caesars Superdome.

For the second straight week, Jimmy Graham scored a touchdown. In last week's 28-6 win over the Carolina Panthers, Graham had two catches for 16 yards and a score. He has four receptions for 30 yards with three going for touchdowns on the year.