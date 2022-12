Miami alums lit up the scoreboard and wreaked havoc on defense in one of the most crucial weeks of the NFL regular season. Here's how former Miami Hurricanes players fared in Week 13.

Greg Rousseau

Greg Rousseau, defensive end, Buffalo Bills

Greg Rousseau was a force for the Buffalo Bills' defense last week. Rousseau had two sacks and two quarterback hits in a division win over the New York Jets. The 2021 first-round pick is up to seven sacks and 12 QB hits this season, which are two more than he had in 17 games last season. Rousseau has eight tackles for loss, as many as he had as a rookie with four games left.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVnIFJvdXNzZWF1IGlzIGEgTUVOQUNFIGFzIGhlIGNvbWVzIHVw IHdpdGggdGhlIHN0cmlwLXNhY2sgZnVtYmxlIPCfkqo8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vcFk3Z3NPbHhUdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3BZN2dzT2x4 VHQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlsbHMgTmF0aW9uIChAQmlsbHNOYXRpb25D UCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaWxsc05hdGlvbkNQ L3N0YXR1cy8xNjAyMDMzNDcyMzY5MDMzMjE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkRlY2VtYmVyIDExLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

David Njoku

David Njoku, tight end, Cleveland Browns

David Njoku caught seven of his nine targets for 59 yards and one touchdown in Cleveland's loss to Cincinnati. Njoku has touchdown receptions in consecutive weeks, and is up to three this season.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXZpZCBOam9rdSBzdHJlZWVlZWVlZWVlZWV0Y2ghIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9icm93bnM/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNicm93bnM8L2E+PGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0tDYXI5OVV5TWIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9LQ2Fy OTlVeU1iPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBsYXllclByb2ZpbGVyIE5GTCAoQFBy b2ZpbGVyX05GTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Qcm9m aWxlcl9ORkwvc3RhdHVzLzE2MDIwMzc3ODU4NjY3MzU2MTk/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Calais Campbell

Calais Campbell, defensive end, Baltimore Ravens

Calais Campbell was named AFC Special Teams Player of the Week after blocking a field goal in the Ravens' win over the Steelers. Campbell recorded the ninth field goal block of his career, which is the most among active NFL players. "We allowed a known legendary guy to block a field goal, said Steelers head coach Mike Tomlin.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZSBzYWlkIHdoYXQgaGUgc2FpZCDwn5ejPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYWxhaXNDYW1wYmVsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ2FsYWlzQ2FtcGJlbGw8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Byb0Jvd2xWb3RlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvQm93bFZvdGU8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby84a2NrMmpnY1JRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOGtj azJqZ2NSUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zIChAUmF2 ZW5zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhdmVucy9zdGF0 dXMvMTYwMzQwODE2NjgyOTY1ODExMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5E ZWNlbWJlciAxNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Shaquille Quarterman

Shaquille Quarterman, linebacker, Jacksonville Jaguars

Shaquille Quarterman caught Derrick Henry slipping and knocked him into another forcefield, forcing a fumble in Jacksonville's win over Tennessee. Quarterman had a season-high three tackles to add to the forced fumble.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TaGFxIFF1YXJ0ZXJtYW4gc21hY2tlZCBzbyBoYXJkIERlcnJpY2sg SGVucnkgaGUgbGlmdGVkIGhpbSBjbGVhbiBvZmYgdGhlIGdyb3VuZCBhbmQg bGVmdCB0aGUgYmFsbCBpbiBpdCYjMzk7cyBvcmlnaW5hbCBsb2NhdGlvbiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaUwwdzhHeWlIQyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL2lMMHc4R3lpSEM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmV0UGFjayBHYWxpbGVv IChASmV0UGFja0dhbGlsZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSmV0UGFja0dhbGlsZW8vc3RhdHVzLzE2MDMxNzI3NjQwNTEyMDYxNDQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Jaelan Phillips

Jaelan Phillips, linebacker, Miami Dolphins

Jaelan Phillips' motor and edge-rush ability was prevalent in the Dolphins' loss to the Chargers. Phillips registered six tackles and a sack in the loss, and fell victim to one of the worst roughing-the-passer calls made all season. Regardless, the 2021 first-round pick was active in Miami's primetime loss.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj50aGlzIGlzIHRoZSB3b3JzdCByb3VnaGluZyB0aGUgcGFzc2VyIGNh bGwgaW4gdGhlIGhpc3Rvcnkgb2YgdGhlIHNwb3J0LiB3aGF0IGlzIGphZWxh biBwaGlsbGlwcyBzdXBwb3NlZCB0byBkbz88YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vYjB6Znk1cHBSeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2IwemZ5NXBwUno8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgS3lyb24gU2FtdWVscyAoQGt5cm9uc2FtdWVscykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9reXJvbnNhbXVlbHMvc3RhdHVz LzE2MDIxNDI4NjA2NzI5MDExMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVj ZW1iZXIgMTIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

K.J. Osborn

K.J. Osborn, wide receiver, Minnesota Vikings

K.J. Osborn caught all five of his targets for 38 yards and a touchdown in the Vikings' loss to the Lions. Osborn has notched 57 receptions for 300 yards and three touchdowns in 13 games this season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DT1VTSU5TIFRPIEtKIE9TQk9STiBUT0UgRFJBRyBTV0FHIFRPVUNI RE9XTiBWSUtJTkdTIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9za29sP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j c2tvbDwvYT4gIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RdUtGQldKeERtIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vUXVLRkJXSnhEbTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSZXRy b01pbm5lc290YSAoQFJldHJvTWlubmVzb3RhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1JldHJvTWlubmVzb3RhL3N0YXR1cy8xNjAyMDQ1Mzk1 Mjk5MDk4NjI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDExLCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Canes Hoops: Lonnie Walker

Lonnie Walker, guard, Los Angeles Lakers

Lonnie Walker turned 24 years old on Thursday and is currently enjoying the best season of his career. Walker is averaging a career-high 15.7 points per game on 47.8% from the field. He's started all 24 of his games played for the Lakers and is shooting 39.5% from beyond the arc. Walker is a high flyer and adding the jump shot to his arsenal will go a long way in accomplishing Los Angeles' postseason goals.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TS1lXQUxLRVIg8J+RgCAgPGJyPkhCRCBoaWdoLWZseWluZyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xvbm5pZXdhbGtlcl80P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsb25uaWV3YWxrZXJfNDwvYT48YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vV0NORHI3RTNRdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dDTkRy N0UzUXQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmFsbGlzbGlmZS5jb20gKEBCYWxsaXNs aWZlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JhbGxpc2xpZmUv c3RhdHVzLzE2MDMxMTUwMDk4NDgxMDI5MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RGVjZW1iZXIgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Bruce Brown

Bruce Brown, guard, Denver Nuggets

Bruce Brown has seen his role increase with the Denver Nuggets in his fifth NBA season. He's established himself as a guard, starting at point guard in Jamal Murray's absence and being a go-to combo guard. Brown is averaging career-highs in PPG (11.0), FT% (84.4%), and minutes per game (29.8).