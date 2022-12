Rayshawn Jenkins played the best game of his football career last week, and was showered with praise after leading the Jacksonville Jaguars to a gritty overtime victory. Here's how Jenkins and other Pro Canes fared in Week 15 of the NFL regular season.

Rayshawn Jenkins, safety, Jacksonville Jaguars

Jenkins earned AFC Defensive Player of the Week honors after putting on one of the best performances by a defender this season. The sixth-year veteran registered 18 total tackles, two passes defended, and two interceptions, one in the third quarter and a pick-six to win it for Jacksonville in overtime. The 2017 fourth-round pick took his second interception 52 yards for a touchdown. He’s up to 65 tackles, 11 pass deflections, and three interceptions this season.

K.J. Osborn, wide receiver, Minnesota Vikings

K.J. Osborn set career-highs in receptions and receiving yards in Minnesota’s comeback win over Indianapolis. Osborn caught 10 passes for 157 yards and a touchdown. He sparked the Vikings’ miraculous comeback (the biggest in NFL history) with a goal-line touchdown in the third quarter.

Jaelan Phillips, linebacker, Miami Dolphins

Jaelan Phillips warmed up with no shirt and just some shorts in the freezing Buffalo conditions last week. The cold didn’t phase Phillips, who tallied three QB hits, a sack and a forced fumble. Phillips continue to be dominant off the edge, and was a top performer in Miami’s loss to Buffalo.

David Njoku, tight end, Cleveland Browns

David Njoku caught three of his six targets for 26 yards in Cleveland’s win over Baltimore. Njoku didn’t have his usual production, but showed off his athleticism, hurdling a defender. He’s the second-highest-rated tight end this season, according to Pro Football Focus. Njoku is also seventh in receiving yards amongst TEs and eighth in receptions.

