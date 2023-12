Miami Hurricanes continue to make headlines in the NFL. Some former Canes fared in the NFL in weeks 15 and 16.

David Njoku

Cleveland Browns tight end David Njoku (85) leaps as he celebrates scoring a touchdown during the first half of an NFL football game against the Houston Texans, Sunday, Dec. 24, 2023, in Houston.

David Njoku has been heating up towards the end of the season with the addition of Joe Flacco at quarterback in week 13. In the last two weeks, Njoku had 16 receptions for 148 yards and two touchdowns. The Browns are riding a three-game winning streak with wins over Jacksonville, Chicago, and Houston. Njoku is fourth in receptions (75), sixth in yards (748), and third in touchdowns (6) among tight ends this season.

Tyrique Stevenson

Chicago Bears cornerback Tyrique Stevenson (29) returns an interception against Cleveland Browns center Nick Harris (53) in the second half of an NFL football game in Cleveland, Sunday, Dec. 17, 2023.

Tyrique Stevenson continues to have an impressive rookie season. In the last two weeks, he's tallied eight total tackles (seven solo) and notched his second career interception against the Cleveland Browns. Chicago defeated Arizona last week 27-16. His 74 total tackles ranks fourth on the team.

Rayshawn Jenkins

Jacksonville Jaguars safety Rayshawn Jenkins (2) runs back an intercepted early second quarter pass intended for Baltimore Ravens wide receiver Nelson Agholor (15). The Jacksonville Jaguars hosted the Baltimore Ravens at EverBank Stadium in Jacksonville, Florida Sunday Night, December 17, 2023. The Jaguars trailed 10 to 0 at the half.

The Jacksonville Jaguars are on a four-game losing streak, but Rayshawn Jenkins has been consistent. In his last two games, the former Cane registered 13 total tackles (seven solo) and an interception against Baltimore. Jenkins's 59 tackles and two interceptions on the year both rank third on the team.

Calais Campbell added three total tackles to his season total of 40. He also added a pass deflection in a 29-25 loss to the Tampa Bay Buccaneers.

KJ Osborn

Minnesota Vikings wide receiver K.J. Osborn (17) reacts after scoring a touchdown during the second half of an NFL football game against the Detroit Lions, Sunday, Dec. 24, 2023 in Minneapolis.

KJ Osborn has had an up-and-down year; the last two weeks are evidence of that. In a 27-24 overtime loss to Cincinnati, he had one catch for three yards. Last week, in a 30-24 loss against Detroit, he racked up five receptions on seven targets for 95 yards and a touchdown. He also had a long of 47. He now has 47 receptions for 531 yards and three scores on the year.

Calais Campbell

Atlanta Falcons defensive tackle Calais Campbell (93) celebrates sacking Indianapolis Colts quarterback Gardner Minshew (10) during the second half of an NFL football game, Sunday, Dec. 24, 2023, in Atlanta.

The veteran continues to rack up numbers in his 16th year. In his last two games, Campbell has tallied nine total tackles and 2.5 sacks in a 7-9 loss to Carolina and a 29-10 win over Indianapolis. His sack total of 5.5 is second on the team.

Greg Rousseau

Los Angeles Chargers running back Austin Ekeler (30) is tackled by Buffalo Bills defensive end Greg Rousseau (50) during the first half of an NFL football game Saturday, Dec. 23, 2023, in Inglewood, Calif.

Now in his third year, Greg Rousseau continues to be a vital part of this Buffalo defense. He has eight total tackles and a half-sack in his last two games.

Denzel Perryman

Houston Texans head coach DeMeco Ryans talks send in a play with linebacker Denzel Perryman (6) against the Cleveland Browns in the second half at NRG Stadium.

Denzel Perryman continues to be a tackling monster, registering 16 total tackles (12 solo) in his last two games. The Houston Texans split the last two contests with the Cleveland Browns and the Tennessee Titans.

Dee Delaney

Tampa Bay Buccaneers cornerback Dee Delaney (30) reacts after a play against the Jacksonville Jaguars in the third quarter at Raymond James Stadium.

Dee Delaney had eight total tackles (five solo) and one pass defensed in two wins over Jacksonville and Green Bay.

Michael Jackson

Tennessee Titans running back Derrick Henry (22) runs against Seattle Seahawks cornerback Michael Jackson (30) during the second half of an NFL football game on Sunday, Dec. 24, 2023, in Nashville, Tenn.