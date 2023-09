Miami Hurricanes alums had a solid showing in week one of the NFL season. After week two, here's how some former Canes did on the gridiron.

Denzel Perryman

Denzel Perryman, Linebacker, Houston Texans

Denzel Perryman is having a solid start to his season. He registered eight more total tackles including five solo in a 31-20 loss to the Indianapolis Colts.

Braxton Berrios

Braxton Berrios, Wide Receiver, Miami

Braxton Berrios had two catches for 28 yards in game two with the Miami Dolphins. Berrios had a long of 18 yards, including a clutch catch in the red zone, setting up a score in a 24-17 win over the New England Patriots.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CcmF4dG9uIEJlcnJpb3MgUk9VVElORyB0aGVtIGJveXMgVVAgISEh IPCfkYAg8J+QrDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9Qcm9DYW5lcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I1Byb0NhbmVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNU9GMmwxdEUz ciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVPRjJsMXRFM3I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg MzY1Q0FORVNGT09UQkFMTCAoQDM2NWNhbmVzaW5mbykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zNjVjYW5lc2luZm8vc3RhdHVzLzE3MDM1ODUz MzA1ODA4NDA0NjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE4 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Rayshawn Jenkins

Rayshawn Jenkins, Defensive Back, Jacksonville Jaguars

Rayshawn Jenkins did everything in his power to help his Jacksonville Jaguars. Despite eight total tackles (six solo), and two passes defended, the Jags would fall 17-9 to the Kansas City Chiefs.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXBweSB0byBzZWUgUmF5c2hhd24gSmVua2lucyYjMzk7IG5hbWUg aGVyZS4gTXkgYm95IHBsYXllZCBvdXQgb2YgaGlzIG1pbmQgaW4gY292ZXJh Z2Ugb24gS2VsY2UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL0phZ3VhcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNKYWd1YXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVWloT1YyWEJG VSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1VpaE9WMlhCRlU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby94Q2lBbXBHR1p0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20veENpQW1wR0da dDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcmF2aXMgRC4gSG9sbWVzIChAVHJhdmlzREhv bG1lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmF2aXNESG9s bWVzL3N0YXR1cy8xNzA0MTM3MDg1NjEzOTIwNTkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Tyrique Stevenson

Tyrique Stevenson, Defensive Back, Chicago Bears

Tyrique Stevenson totaled seven tackles and blocked a field goal in a 27-17 loss to the Tampa Bay Buccaneers.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Sb29raWUgVHlyaXF1ZSBTdGV2ZW5zb24gYmxvY2tzIGEgRkcgYW5k IGdpdmVzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9E YUJlYXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRGFC ZWFyczwvYT4gZ3JlYXQgZmllbGQgcG9zaXRpb246IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9UTm5PTFRlYklBIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVE5uT0xUZWJJ QTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWltZSBFaXNuZXIgKEBKYWltZUVpc25lcikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWltZUVpc25lci9zdGF0 dXMvMTcwMzQ2MzI4MDQ2MTYyNzUyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Lou Hedley

Lou Hedley, Punter, New Orleans Saints

Lou Hedley is maintaining a 45.1 punting average on ten punts. He punted two inside the 20 in a 20-17 win over the Carolina Panthers.

Greg Rousseau

Greg Rousseau, Defensive End, Buffalo Bills

Greg Rousseau had another productive outing registering three total tackles (two solo) and one pass defended in a 38-10 win over the Las Vegas Raiders.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVnIFJvdXNzZWF1IGhhcyBtYWRlIGhpcyBwcmVzZW5jZSBmZWx0 IGVhcmx5IG9uIHRoaXMgc2Vhc29uIPCfkqogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0hQeFQwRUpnOGQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IUHhUMEVKZzhkPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEJ1ZmZhbG8gQmlsbHMgU291cmNlIChAYmlsbHNvdXJj ZV8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmlsbHNvdXJjZV8v c3RhdHVzLzE3MDQyMjk3NDcwMjk0MTQwODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDE5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

KJ Osborn

KJ Osborn, Wide Receiver, Minnesota

KJ Osborn totaled three receptions on six targets for the second straight game but got into the end zone for the first time this year. It wasn't enough, however, as the Minnesota Vikings fell to the Philadelphia Eagles 34-28.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LaXJrQ291c2lu czg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtpcmtDb3VzaW5zODwvYT4gYW5k IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0pfT3Nib3JuP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLSl9Pc2Jvcm48L2E+IHB1bGwgdXMgY2xvc2Vy ITxicj48YnI+8J+TujogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O RkxvblByaW1lP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORkxvblByaW1lPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV25SSlBLdjZqUiI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL1duUkpQS3Y2alI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlubmVzb3RhIFZp a2luZ3MgKEBWaWtpbmdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1Zpa2luZ3Mvc3RhdHVzLzE3MDI1MTU3Njk3MjcyMzg0OTI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

David Njoku

David Njoku, Tight End, Cleveland Browns

David Njoku had a better game than week one registering four receptions on four targets for 48 yards in a 26-22 loss to the Pittsburgh Steelers.

Brevin Jordan

Brevin Jordan, Tight End, Houston Texans

Brevin Jordan saw some action in game two of his 2023 campaign. He had two receptions for 27 yards in a 31-20 loss to the Indianapolis Colts.

Will Mallory

Will Mallory, Tight End, Indianapolis Colts

Will Mallory had two catches for 49 yards, including his first catch which was a long of 43 yards in a 31-10 win over the Houston Texans.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaSBIdXJyaWNhbmUgV2lsbCBNYWxsb3J54oCYcyBmaXJzdCBO RkwgcmVjZXB0aW9uIHdhcyBhIDQzLXlhcmQgY2F0Y2gtYW5kLXJ1biBpbiB0 aGUgSW5kaWFuYXBvbGlzIENvbHRz4oCZIHdpbiBvdmVyIHRoZSBIb3VzdG9u IFRleGFucyBvbiBTZXB0ZW1iZXIgMTcsIDIwMjMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9QTTVzRjlZT0R1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUE01c0Y5WU9E dTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHTyDigJhDQU5FUyEgKEA4M184N184OV85MV8w MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS84M184N184OV85MV8w MS9zdGF0dXMvMTcwNDI3NzU5ODUxNDM5NzQxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==