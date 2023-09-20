Miami Hurricanes alums
had a solid showing in week one of the NFL season. After week two, here's how some former Canes did on the gridiron. Denzel Perryman
Denzel Perryman, Linebacker, Houston Texans
Denzel Perryman is having a solid start to his season. He registered eight more total tackles including five solo in a 31-20 loss to the Indianapolis Colts. Braxton Berrios
Braxton Berrios, Wide Receiver, Miami
Braxton Berrios had two catches for 28 yards in game two with the Miami Dolphins. Berrios had a long of 18 yards, including a clutch catch in the red zone, setting up a score in a 24-17 win over the New England Patriots.
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Rayshawn Jenkins
Rayshawn Jenkins, Defensive Back, Jacksonville Jaguars
Rayshawn Jenkins did everything in his power to help his Jacksonville Jaguars. Despite eight total tackles (six solo), and two passes defended, the Jags would fall 17-9 to the Kansas City Chiefs.
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Tyrique Stevenson
Tyrique Stevenson, Defensive Back, Chicago Bears
Tyrique Stevenson totaled seven tackles and blocked a field goal in a 27-17 loss to the Tampa Bay Buccaneers.
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Lou Hedley
Lou Hedley, Punter, New Orleans Saints
Lou Hedley is maintaining a 45.1 punting average on ten punts. He punted two inside the 20 in a 20-17 win over the Carolina Panthers. Greg Rousseau
Greg Rousseau, Defensive End, Buffalo Bills
Greg Rousseau had another productive outing registering three total tackles (two solo) and one pass defended in a 38-10 win over the Las Vegas Raiders.
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KJ Osborn
KJ Osborn, Wide Receiver, Minnesota
KJ Osborn totaled three receptions on six targets for the second straight game but got into the end zone for the first time this year. It wasn't enough, however, as the Minnesota Vikings fell to the Philadelphia Eagles 34-28.
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David Njoku, Tight End, Cleveland Browns
David Njoku had a better game than week one registering four receptions on four targets for 48 yards in a 26-22 loss to the Pittsburgh Steelers. Brevin Jordan
Brevin Jordan, Tight End, Houston Texans
Brevin Jordan saw some action in game two of his 2023 campaign. He had two receptions for 27 yards in a 31-20 loss to the Indianapolis Colts. Will Mallory
Will Mallory, Tight End, Indianapolis Colts
Will Mallory had two catches for 49 yards, including his first catch which was a long of 43 yards in a 31-10 win over the Houston Texans.
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