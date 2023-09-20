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Canes in the Pros: NFL Week 2

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Hurricanes alums had a solid showing in week one of the NFL season. After week two, here's how some former Canes did on the gridiron.

Denzel Perryman

Photo Credit: Associated Press
Denzel Perryman, Linebacker, Houston Texans

Denzel Perryman is having a solid start to his season. He registered eight more total tackles including five solo in a 31-20 loss to the Indianapolis Colts.

Braxton Berrios

Photo Credit: Associated Press
Braxton Berrios, Wide Receiver, Miami

Braxton Berrios had two catches for 28 yards in game two with the Miami Dolphins. Berrios had a long of 18 yards, including a clutch catch in the red zone, setting up a score in a 24-17 win over the New England Patriots.

Rayshawn Jenkins

Photo Credit: USA Today
Rayshawn Jenkins, Defensive Back, Jacksonville Jaguars

Rayshawn Jenkins did everything in his power to help his Jacksonville Jaguars. Despite eight total tackles (six solo), and two passes defended, the Jags would fall 17-9 to the Kansas City Chiefs.

Tyrique Stevenson

Photo Credit: Associated Press
Tyrique Stevenson, Defensive Back, Chicago Bears

Tyrique Stevenson totaled seven tackles and blocked a field goal in a 27-17 loss to the Tampa Bay Buccaneers.

Lou Hedley

Photo Credit: USA Today
Lou Hedley, Punter, New Orleans Saints

Lou Hedley is maintaining a 45.1 punting average on ten punts. He punted two inside the 20 in a 20-17 win over the Carolina Panthers.

  Greg Rousseau  

Photo Credit: Associated Press
Greg Rousseau, Defensive End, Buffalo Bills

Greg Rousseau had another productive outing registering three total tackles (two solo) and one pass defended in a 38-10 win over the Las Vegas Raiders.

KJ Osborn

Photo Credit: Associated Press
KJ Osborn, Wide Receiver, Minnesota

KJ Osborn totaled three receptions on six targets for the second straight game but got into the end zone for the first time this year. It wasn't enough, however, as the Minnesota Vikings fell to the Philadelphia Eagles 34-28.

David Njoku

Photo Credit: Associated Press
David Njoku, Tight End, Cleveland Browns

David Njoku had a better game than week one registering four receptions on four targets for 48 yards in a 26-22 loss to the Pittsburgh Steelers.

Brevin Jordan

Photo Credit: Associated Press
Brevin Jordan, Tight End, Houston Texans

Brevin Jordan saw some action in game two of his 2023 campaign. He had two receptions for 27 yards in a 31-20 loss to the Indianapolis Colts.

Will Mallory

Photo Credit: USA Today
Will Mallory, Tight End, Indianapolis Colts

Will Mallory had two catches for 49 yards, including his first catch which was a long of 43 yards in a 31-10 win over the Houston Texans.

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