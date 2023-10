Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level on a week-to-week basis. Here is how former Canes fared in the NFL in week four.

Calais Campbell

Calais Campbell, Defensive Tackle, Atlanta Falcons

Calais Campbell is in his 16th year as an NFL pro and had his most productive game of the year with the Atlanta Falcons, tallying six total tackles in a 23-7 loss to Jacksonville in London. Campbell is one sack away from 100 and currently ranks 64th all-time.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgQ2FsYWlzIENhbXBiZWxsIGluIG9uIHRoZSBzdG9wISDwn5GK IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JWVdTT1JsMXF6Ij5waWMudHdpdHRl ci5jb20vSVlXU09SbDFxejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBORkwgVUsgKEBORkxV SykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORkxVSy9zdGF0dXMv MTcwODQ4MDE1NzE5MzgzMDQ1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Dee Delaney

Dee Delaney, Defensive Back, Tampa Bay Buccaneers

Dee Delaney followed up a stellar season debut last week with another solid performance. The Tampa Bay Buccaneer had three solo tackles and an interception in a 26-9 win over the New Orleans Saints.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZW5lIERlY2tlcmhvZmYgY2FsbHMgSmFtZWlzIFdpbnN0b24mIzM5 O3Mgb25seSBwYXNzIG9mIHRoZSBnYW1lLCBpbnRlcmNlcHRlZCBieSBEZWUg RGVsYW5leSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSnZHdmxZREk2aCI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL0p2R3ZsWURJNmg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnVjcyBS YXlzIEJvbHRzIChAQnVjc1JheXNCb2x0c1lUKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0J1Y3NSYXlzQm9sdHNZVC9zdGF0dXMvMTcwODU3NzMz Mzk4MzAwNjczMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEsIDIw MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Braxton Berrios

Braxton Berrios, Wide Receiver, Miami

Braxton Berrios continues to be a factor in this Miami Dolphins offense. In a 48-20 loss to the Buffalo Bills, he had six receptions for 43 yards and a touchdown - all season highs.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UT1VDSERPV04gRE9MUEhJTlM8YnI+PGJyPkJyYXh0b24gQmVycmlv cyBvbiBhbiAxMS15YXJkIFREIHBhc3MgZnJvbSBUdWEuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9GaW5zVXA/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGaW5zVXA8L2E+PGJyPjxicj5CdWZm YWxvOiAzMTxicj5NaWFtaTogMjA8YnI+UTMgLSA4OjE3IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby92bHM4OXc5bzdJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdmxzODl3 OW83STwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBTSA1NjAgU3BvcnRzIFdRQU0gKEA1NjBX UUFNKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzU2MFdRQU0vc3Rh dHVzLzE3MDg1NTkyMjYzNTQ3MTI3MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ T2N0b2JlciAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Lou Hedley

Lou Hedley, Punter, Miami

Lou Hedley continues his solid rookie season for the New Orleans Saints. He punted four times for a 40.5 average, planting three inside the 20-yard line in a 26-9 loss to the Tampa Bay Buccaneers.

Greg Rousseau

Greg Rousseau, defensive end, Buffalo Bills

Greg Rousseau had three solo tackles, a pass breakup, and two sacks in a dominating 48-29 win over the Miami Dolphins.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVnIFJvdXNzZWF1IHNhY2tzIFR1YSA0dGggYW5kIEdvYWwgQmls bHMgdnMgRG9scGhpbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01QWU5IVVNM WGMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9NUFlOSFVTTFhjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFRyZWJvcm5vdHNsYXIgKEBUcmVib3Jub3RzbGFyKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyZWJvcm5vdHNsYXIvc3RhdHVzLzE3MDg1Njg0 NzI4NjU5NTU5MDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxLCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

David Njoku

David Njoku, Tight End, Cleveland Browns