Braxton Berrios always seems to find a way into the end zone, and he leads all former Miami Hurricanes players in NFL touchdowns this season. Here's how Berrios and other Pro Canes fared in Week 6.

Braxton Berrios

Braxton Berrios, wide receiver, New York Jets

"Berries" scored again in the New York Jets’ third-consecutive victory. He caught his only target for eight yards and rushed once for 20 yards and a touchdown. Berrios has turned into the ultimate Swiss Army knife. He’s only got six offensive touches in the last three weeks but has scored three touchdowns (two rushing, one passing).

David Njoku

David Njoku, tight end, Cleveland Browns (Photo via Joshua Gunter, cleveland.com) (Joshua Gunter, cleveland.com)

Fresh off a major compliment from Bill Belichick, David Njoku was back to producing against the Patriots. Njoku caught three of his six targets for 58 yards. He’s got a league-leading 308 receiving yards across the last four weeks.

Jaelan Phillips

Jaelan Phillips, linebacker, Miami Dolphins (Photo via Rich Storry-USA TODAY Sports)

It was only a matter of time before Phillips to find his groove this season. Phillips had a team-high six pressures against the Minnesota Vikings. He recovered a fumble and had three QB hits, three tackles, and a half-sack. The 2021 first-round pick totaled an 85.6 overall grade on PFF.

Dee Delaney

Dee Delaney (#30), cornerback, Tampa Bay Buccaneers

Dee Delaney had his most production of the season, registering five tackles and a tackle for loss. Delaney played 51 snaps, and could see his play-time continue to increase with injuries riddling the Tampa Bay Buccaneers.

Calais Campbell

Calais Capmbell, defensive end, Baltimore Ravens (Photo via Paul Rutherford-USA TODAY Sports)

Campbell recorded a sack in his 200th career NFL start. He's just 4.5 sacks away from reaching 100 in his career. The 36-year-old can still bring the heat.

Rayshawn Jenkins

Rayshawn Jenkins, safety, Jacksonville Jaguars