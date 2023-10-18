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Canes in the Pros: NFL Week 6

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level on a week-to-week basis. Here is how some former Canes fared in the NFL in week six.

Calais Campbell

Photo Credit: Associated Press
Calais Campbell, Defensive Tackle, Atlanta Falcons

On Sunday, Calais Campbell registered his 100th career sack against the Washington Commanders. He celebrated the feat with a $100K donation to teachers. He finished with four total tackles (three solo) in a 24-16 loss.

Tyrique Stevenson

Photo Credit: Associated Press
Tyrique Stevenson, Defensive Back, Chicago Bears

Tyrique Stevenson added four total tackles and a pass defended in a 19-13 loss to the Minnesota Vikings. He has a rookie season total of 31 tackles (22 solo) and two passes defended.

K.J. Osborn

Photo Credit: Associated Press
K.J. Osborn, Wide Receiver, Minnesota Vikings

K.J. Osborn continues to see an increase in targets, with Justin Jefferson out with a hamstring injury. He had four receptions on five targets, including a long of 21 yards in a 19-13 win over the Chicago Bears.

Rayshawn Jenkins

Photo Credit: Associated Press
Rayshawn Jenkins, Defensive Back, Jacksonville Jaguars

Rayshawn Jenkins had a monster game, totaling eight total tackles (three solo), a pass defensed, and his first interception of the year in a 37-20 win over the Indianapolis Colts. Also had another interception waved off.

Braxton Berrios

Photo Credit: Associated Press
Braxton Berrios, Wide Receiver, Miami

Braxton Berrios had another quiet outing, registering two catches for 20 yards in a 42-21 win over the Carolina Panthers. Berrios is also the Miami Dolphins' primary kick returner. He's averaging 9.5 per punt return and 23.2 per kick return.

Greg Rousseau

Photo Credit: Associated Press
Greg Rousseau, Defensive End, Buffalo Bills

Greg Rousseau added four total tackles (three solo) to a 14-9 win over the New York Giants.

David Njoku

Photo Credit: Associated Press
David Njoku, Tight End, Cleveland Browns

David Njoku hasn't had a breakout game this season due to inconsistent quarterback play from the Cleveland Browns. He gathered three receptions for 24 yards in a 19-17 win over the San Francisco 49ers. It was his second game back after suffering burn injuries to his face and arms.

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