Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level on a week-to-week basis. Here is how some former Canes fared in the NFL in week six.
Calais Campbell
Calais Campbell, Defensive Tackle, Atlanta Falcons
On Sunday,
Calais Campbell registered his 100th career sack against the Washington Commanders. He celebrated the feat with a $100K donation to teachers. He finished with four total tackles (three solo) in a 24-16 loss.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0cyB0byB0aGUgTEVHRU5EIENhbGFpcyBDYW1wYmVsbCBm
b3IgMTAwIFNBQ0tTIGluIGhpcyBORkwgQ2FyZWVyLiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vMHJGZGhoUTkzYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzByRmRoaFE5
M2E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJIChAUkdJSUkp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUkdJSUkvc3RhdHVzLzE3
MTM2MjI3NTM1NzAzNDkxNzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl
ciAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Tyrique Stevenson
Tyrique Stevenson, Defensive Back, Chicago Bears
Tyrique Stevenson added four total tackles and a pass defended in a 19-13 loss to the Minnesota Vikings. He has a rookie season total of 31 tackles (22 solo) and two passes defended.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JZiB5b3UgaGFkIHRvIGd1ZXNzIHdobyB0YWNrbGVkIHRoZSBiYWxs
IGNhcnJpZXIgaW4gdGhlIGJsdWUgY2lyY2xlLCB3aG8gd291bGQgeW91IHNh
eT8g8J+klDxicj48YnI+SWYgeW91IGd1ZXNzZWQgVHlyaXF1ZSBTdGV2ZW5z
b24sIHRoZW4geW91IGFyZSByaWdodC4gPGJyPjxicj5UaGUgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JlYXJzP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQmVhcnM8L2E+JiMzOTsgcm9va2ll
IENCIHdhcyBsaW5lZCB1cCBmdXJ0aGVzdCBmcm9tIHRoZSBXUiwgd2hvIGVu
ZGVkIHVwIGdldHRpbmcgdGhlIGJhbGwuIDxicj48YnI+R3JlYXQgZWZmb3J0
IGJ5IFN0ZXZlbnNvbi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xXdTZlMXE1
MFMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9MV3U2ZTFxNTBTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE5pY2hvbGFzIE1vcmVhbm8gKEBOaWNob2xhc01vcmVhbm8pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmljaG9sYXNNb3JlYW5vL3N0YXR1cy8x
NzE0NDExNzY3MDYzODkyMTU4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i
ZXIgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
K.J. Osborn
K.J. Osborn, Wide Receiver, Minnesota Vikings
K.J. Osborn continues to see an increase in targets, with Justin Jefferson out with a hamstring injury. He had four receptions on five targets, including a long of 21 yards in a 19-13 win over the Chicago Bears.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYW55IGhhdmUgY3JpdGljaXplZCBLZXZpbiBPJiMzOTtDb25uZWxs
JiMzOTtzIHBsYXkgY2FsbGluZyBhbmQgSSBkb24mIzM5O3QgdGhpbmsgdGhh
dCYjMzk7cyBmYWlyLiBUaGUgbGFjayBvZiBzdWNjZXNzIGlzIG9uIGV4ZWN1
dGlvbi48YnI+PGJyPlRoaXMgaXMgYSBncmVhdCBleGFtcGxlLiBCdW5jaCBm
b3JtYXRpb24gb24gdGhlIG5lYXJzaWRlLiBULkouIEhvY2tlbnNvbiBhbmQg
Sm9yZGFuIEFkZGlzb24gZ2l2ZSBLLkouIE9zYm9ybiBhIGZyZWUgcmVsZWFz
ZSBmb3IgYW4gZWFzeSAzcmQgZG93biBjb252ZXJzaW9uIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9vZ2ZxTGU4UEJZIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vb2dmcUxl
OFBCWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeWxlciBGb3JuZXNzIChAVGhlUmVhbEZv
cm5vKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJlYWxGb3Ju
by9zdGF0dXMvMTcxNDExNDM2ODUxMjY5NjQ5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Rayshawn Jenkins
Rayshawn Jenkins, Defensive Back, Jacksonville Jaguars
Rayshawn Jenkins had a monster game, totaling eight total tackles (three solo), a pass defensed, and his first interception of the year in a 37-20 win over the Indianapolis Colts. Also had another interception waved off.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SYXlzaGF3biBKZW5raW5zIGNvbWVzIHVwIHdpdGggdGhlIEphZ3Vh
cnMgVEhJUkQgZm9yY2VkIHR1cm5vdmVyIG9mIHRoZSBkYXkg8J+SqjxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XOGNpeTlMbkE5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v
VzhjaXk5TG5BOTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWd1YXJzIE5hdGlvbiAoQEph
Z3VhcnNOYXRpb25DUCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K
YWd1YXJzTmF0aW9uQ1Avc3RhdHVzLzE3MTM2Mjg0NTE1OTUzMTc0MjA/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Braxton Berrios
Braxton Berrios, Wide Receiver, Miami
Braxton Berrios had another quiet outing, registering two catches for 20 yards in a 42-21 win over the Carolina Panthers. Berrios is also the Miami Dolphins' primary kick returner. He's averaging 9.5 per punt return and 23.2 per kick return. Greg Rousseau
Greg Rousseau, Defensive End, Buffalo Bills
Greg Rousseau added four total tackles (three solo) to a 14-9 win over the New York Giants.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWFsbHkgZ3JlYXQgam9iIGJ5IEdyZWcgUm91c3NlYXUgdG8gc3F1
ZWV6ZSBkb3duLCB0aGVuIGJlIGFibGUgdG8gbWFrZSBUYXlsb3IgYnViYmxl
ICZhbXA7IHdpZGVuIHRvIHRoZSBzaWRlbGluZS4gVGhpcyBnaXZlcyBEb3Jp
YW4gV2lsbGlhbXMgdGltZSB0byBjbG9zZSBkb3duLCB3aGljaCBoZSBxdWlj
a2x5IGRvZXM8YnI+PGJyPkdvb2QgY292ZXJhZ2UgdG9vIGZyb250IHNpZGUu
IE5vd2hlcmUgdG8gZ288YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvQmlsbHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNCaWxsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0JpbGxzTWFmaWE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNCaWxsc01hZmlhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvR29CaWxscz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I0dvQmlsbHM8L2E+PGJyPjxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2Rrb3VPUDhENUYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ka291T1A4RDVG
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFudGhvbnkgQ292ZXIgMSAoQFByb19fQW50KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Byb19fQW50L3N0YXR1cy8x
NzE0MDA2NTIzNzkyMjgyMDc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i
ZXIgMTYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
David Njoku
David Njoku, Tight End, Cleveland Browns
David Njoku hasn't had a breakout game this season due to inconsistent quarterback play from the Cleveland Browns. He gathered three receptions for 24 yards in a 19-17 win over the San Francisco 49ers. It was his second game back after suffering burn injuries to his face and arms.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaWRlbzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0Jyb3ducz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0Jyb3duczwvYT4gVEUgRGF2aWQgTmpva3Ugc2F5cyBoZeKAmXMgZ3JhdGVm
dWwgdG8gZ29kIHRoYXQgaGUmIzM5O3Mgc3RpbGwgYWxpdmUgYWZ0ZXIgc3Vm
ZmVyaW5nIGhpcyBidXJuIGluanVyaWVzIPCfmY88YnI+PGJyPiZxdW90O1do
ZW4gaXQgaGFwcGVuZWQsIG15IGV5ZXMgd2VyZSBvcGVuLCBzbyBJIHNob3Vs
ZCYjMzk7dmUgYmVlbiBibGluZGVkLiZxdW90OyAtIGNyYXp5ICDwn5mPPGJy
Pjxicj4oaC90IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSF9Hcm92
ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASF9Hcm92ZTwvYT4pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby93ZkN2cGZIYlEzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vd2ZD
dnBmSGJRMzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUDlMUXkzb0RDMSI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL1A5TFF5M29EQzE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRG92IEts
ZWltYW4gKEBORkxfRG92S2xlaW1hbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9ORkxfRG92S2xlaW1hbi9zdGF0dXMvMTcxMjg4OTk3Mzg0ODg5
OTkwNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=