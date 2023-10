Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level on a week-to-week basis. Here is how some former Canes fared in the NFL in week six.

Calais Campbell

Calais Campbell, Defensive Tackle, Atlanta Falcons

On Sunday, Calais Campbell registered his 100th career sack against the Washington Commanders. He celebrated the feat with a $100K donation to teachers. He finished with four total tackles (three solo) in a 24-16 loss.

Tyrique Stevenson

Tyrique Stevenson, Defensive Back, Chicago Bears

Tyrique Stevenson added four total tackles and a pass defended in a 19-13 loss to the Minnesota Vikings. He has a rookie season total of 31 tackles (22 solo) and two passes defended.

K.J. Osborn

K.J. Osborn, Wide Receiver, Minnesota Vikings

K.J. Osborn continues to see an increase in targets, with Justin Jefferson out with a hamstring injury. He had four receptions on five targets, including a long of 21 yards in a 19-13 win over the Chicago Bears.

Rayshawn Jenkins

Rayshawn Jenkins, Defensive Back, Jacksonville Jaguars

Rayshawn Jenkins had a monster game, totaling eight total tackles (three solo), a pass defensed, and his first interception of the year in a 37-20 win over the Indianapolis Colts. Also had another interception waved off.

Braxton Berrios

Braxton Berrios, Wide Receiver, Miami

Braxton Berrios had another quiet outing, registering two catches for 20 yards in a 42-21 win over the Carolina Panthers. Berrios is also the Miami Dolphins' primary kick returner. He's averaging 9.5 per punt return and 23.2 per kick return.

Greg Rousseau

Greg Rousseau, Defensive End, Buffalo Bills

Greg Rousseau added four total tackles (three solo) to a 14-9 win over the New York Giants.

David Njoku

David Njoku, Tight End, Cleveland Browns

David Njoku hasn't had a breakout game this season due to inconsistent quarterback play from the Cleveland Browns. He gathered three receptions for 24 yards in a 19-17 win over the San Francisco 49ers. It was his second game back after suffering burn injuries to his face and arms.