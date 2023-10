Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level weekly. Here is how some former Canes fared in the NFL in week seven.

Calais Campbell

Calais Campbell, Defensive Tackle, Atlanta Falcons

In a 16-13 win over the Tampa Bay Buccaneers, Calais Campbell added four total tackles (one solo), a sack, and a forced fumble to his 2023 campaign. The 16-year veteran now has 101 sacks in his career.

Tyrique Stevenson

Las Vegas Raiders wide receiver Jakobi Meyers (16) attempts to make a catch against Chicago Bears cornerback Tyrique Stevenson (29) in the second quarter at Soldier Field.

Tyrique Stevenson continues to excel at the pro level for the Chicago Bears. He added a season-highs of six solo tackles and three passes defended in a 30-12 win over the Las Vegas Raiders.

K.J. Osborn

K.J. Osborn, Wide Receiver, Minesota

K.J. Osborn continues to see increased targets, with all-pro Justin Jefferson out with a hamstring injury. He had five receptions on six targets for 47 yards, including a long of 18 in a 22-17 win over the San Francisco 49ers.

Rayshawn Jenkins

New Orleans Saints running back Alvin Kamara (41) is stopped by Jacksonville Jaguars safety Rayshawn Jenkins (2) after a short gain in the first half of an NFL football game in New Orleans, Thursday, Oct. 19, 2023.

Rayshawn Jenkins continues to produce at a high clip. The Jacksonville Jaguar had nine total tackles (three solo) in a 31-24 win over the New Orleans Saints.

David Njoku

A pass intended for Cleveland Browns tight end David Njoku (85) goes incomplete in front of Indianapolis Colts safety Rodney Thomas II (25) on Sunday, Oct. 22, 2023, during a game against the Cleveland Browns.

David Njoku was targeted nine times in a 39-38 win over the Indianapolis Colts. He ended the day with five receptions for a season-high 54 yards and had a long of 26.

He also sported a UM backpack on his way to the game.

Jaelan Phillips

Jaelan Phillips, Defensive End, Miami Dolphins

Jaelan Phillips returned to play last week after an injury but made his presence felt in a 31-17 loss to the Philadelphia Eagles. He finished with seven total tackles (five solo) and a sack.

Lou Hedley

New Orleans Saints place kicker Blake Grupe (19) celebrates a field goal against the Jacksonville Jaguars with New Orleans Saints punter Lou Hedley (39) during the second quarter at the Caesars Superdome.

Lou Hedley put together another solid outing in a 31-24 loss to the Jacksonville Jaguars. He booted a season-high 62-yarder and averaged 42.3 yards per punt, including two inside the 20-yard line. He also serves as the team's holder on place kicks.