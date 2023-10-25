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Canes in the Pros: NFL Week 7

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level weekly. Here is how some former Canes fared in the NFL in week seven.

Calais Campbell

Photo Credit: Associated Press
Calais Campbell, Defensive Tackle, Atlanta Falcons

In a 16-13 win over the Tampa Bay Buccaneers, Calais Campbell added four total tackles (one solo), a sack, and a forced fumble to his 2023 campaign. The 16-year veteran now has 101 sacks in his career.

Tyrique Stevenson

Photo Credit: USA Today
Las Vegas Raiders wide receiver Jakobi Meyers (16) attempts to make a catch against Chicago Bears cornerback Tyrique Stevenson (29) in the second quarter at Soldier Field.

Tyrique Stevenson continues to excel at the pro level for the Chicago Bears. He added a season-highs of six solo tackles and three passes defended in a 30-12 win over the Las Vegas Raiders.

K.J. Osborn

Photo Credit: USA Today
K.J. Osborn, Wide Receiver, Minesota

K.J. Osborn continues to see increased targets, with all-pro Justin Jefferson out with a hamstring injury. He had five receptions on six targets for 47 yards, including a long of 18 in a 22-17 win over the San Francisco 49ers.

Rayshawn Jenkins

Photo Credit: (AP Photo/Gerald Herbert)
New Orleans Saints running back Alvin Kamara (41) is stopped by Jacksonville Jaguars safety Rayshawn Jenkins (2) after a short gain in the first half of an NFL football game in New Orleans, Thursday, Oct. 19, 2023.

Rayshawn Jenkins continues to produce at a high clip. The Jacksonville Jaguar had nine total tackles (three solo) in a 31-24 win over the New Orleans Saints.

David Njoku

Photo Credit: Bob Scheer-USA TODAY Sports
A pass intended for Cleveland Browns tight end David Njoku (85) goes incomplete in front of Indianapolis Colts safety Rodney Thomas II (25) on Sunday, Oct. 22, 2023, during a game against the Cleveland Browns.

David Njoku was targeted nine times in a 39-38 win over the Indianapolis Colts. He ended the day with five receptions for a season-high 54 yards and had a long of 26.

He also sported a UM backpack on his way to the game.

Jaelan Phillips

Photo Credit: Associated Press
Jaelan Phillips, Defensive End, Miami Dolphins

Jaelan Phillips returned to play last week after an injury but made his presence felt in a 31-17 loss to the Philadelphia Eagles. He finished with seven total tackles (five solo) and a sack.

Lou Hedley

Photo Credit: Matthew Hinton-USA TODAY Sports
New Orleans Saints place kicker Blake Grupe (19) celebrates a field goal against the Jacksonville Jaguars with New Orleans Saints punter Lou Hedley (39) during the second quarter at the Caesars Superdome.

Lou Hedley put together another solid outing in a 31-24 loss to the Jacksonville Jaguars. He booted a season-high 62-yarder and averaged 42.3 yards per punt, including two inside the 20-yard line. He also serves as the team's holder on place kicks.

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