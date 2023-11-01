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Canes in the Pros: NFL Week 8

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level weekly. Here is how some former Canes fared in the NFL in week eight.

Tyrique Stevenson

(AP Photo/Kyusung Gong)
Los Angeles Chargers tight end Donald Parham Jr. (89) runs with the ball as Chicago Bears cornerback Tyrique Stevenson (29) tackles him during an NFL football game, Sunday, Oct. 29, 2023, in Inglewood, Calif.

Tyrique Stevenson got plenty of TV time on Sunday night football. He registered 12 total tackles (ten solo) in a 30-13 loss to the Los Angeles Chargers. Stevenson is second on the team in solo tackles, with 38 on the year.

K.J. Osborn

Photo Credit: Associated Press
K.J. Osborn, Wide Receiver, Minnesota Vikings

K.J. Osborn put together his best stat line of the season in a 24-10 win over the Green Bay Packers. He caught eight footballs on ten targets. He led the Vikings in catches, yards, and targets.

Unfortunately for Osborn, the chemistry he's developed with Kirk Cousins will have to be rekindled next season, as Cousins tore his achilles and is out for the season.

David Njoku

Photo Credit: Associated Press
David Njoku, Tight End, Cleveland Browns

David Njoku had his best game of the season regarding big plays last Sunday. The seventh-year pro had four receptions (eight targets) for 77 yards in a 24-20 loss to the Seattle Seahawks.

He scored his first touchdown of the year by rolling over a defender over the goal line and had a season-high long of 41 yards.

He was the highest-graded tight end, according to Pro Football Focus.

Jaelan Phillips

Photo Credit: USA Today
Jaelan Phillips, Defensive End, Miami Dolphins

Jaelan Phillips has put together solid back-to-back performances. The third-year pro had eight total tackles (seven solo) and one sack in a 31-17 win over the New England Patriots.

Denzel Perryman

Photo Credit: Associated Press
Denzel Perryman, Linebacker, Houston Texans

Denzel Perryman was productive in his return to the field, registering nine tackles (six solo) in a 15-13 loss to the Carolina Panthers.

Perryman missed the team's previous game with a hand injury and was productive in his return, as he led the team in tackles while also getting to the quarterback for the first time this season.

He was the highest-graded linebacker in week eight, according to PFF.

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