Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level weekly. Here is how some former Canes fared in the NFL in week eight.

Tyrique Stevenson

Los Angeles Chargers tight end Donald Parham Jr. (89) runs with the ball as Chicago Bears cornerback Tyrique Stevenson (29) tackles him during an NFL football game, Sunday, Oct. 29, 2023, in Inglewood, Calif.

Tyrique Stevenson got plenty of TV time on Sunday night football. He registered 12 total tackles (ten solo) in a 30-13 loss to the Los Angeles Chargers. Stevenson is second on the team in solo tackles, with 38 on the year.

K.J. Osborn

K.J. Osborn, Wide Receiver, Minnesota Vikings

K.J. Osborn put together his best stat line of the season in a 24-10 win over the Green Bay Packers. He caught eight footballs on ten targets. He led the Vikings in catches, yards, and targets. Unfortunately for Osborn, the chemistry he's developed with Kirk Cousins will have to be rekindled next season, as Cousins tore his achilles and is out for the season.

David Njoku

David Njoku, Tight End, Cleveland Browns

David Njoku had his best game of the season regarding big plays last Sunday. The seventh-year pro had four receptions (eight targets) for 77 yards in a 24-20 loss to the Seattle Seahawks. He scored his first touchdown of the year by rolling over a defender over the goal line and had a season-high long of 41 yards.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXZpZCBOam9rdSBnZXRzIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0Jyb3ducz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJvd25z PC9hPiBvbiB0aGUgYm9hcmQhPGJyPjxicj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ0xFdnNTRUE/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDTEV2c1NFQTwvYT4gb24gRk9YPGJy PvCfk7E6IFN0cmVhbSBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvTkZMUGx1cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I05GTFBsdXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RdXd2 ZHpweDdHIj5odHRwczovL3QuY28vUXV3dmR6cHg3RzwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL3ZBMU9KNnNBb2QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS92QTFP SjZzQW9kPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5GTCAoQE5GTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORkwvc3RhdHVzLzE3MTg3Mjg4NTg5NDg1MTc5 NzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMzwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXZpZCBOam9rdSBhbW9uZyBURXMgPGJyPihtaW5pbXVtIDEwIGNh dGNoZXMpPGJyPjxicj4zcmQgaW4gdG90YWwgWUFDICgyNDMpPGJyPjFzdCBp biBhdmVyYWdlIFlBQyAoOC43KTxicj4xc3QgaW4gbWlzc2VkIHRhY2tsZXMg KDgpPGJyPjxicj5UaGUgQnJvd25zIGhhdmUgbW9yZSB0aGFuIGRvdWJsZWQg aGlzIHRhcmdldHMgdGhlIHBhc3QgMyB3ZWVrcyAmYW1wOyBoZSBoYXMgc2hv d24gaGXigJlzIGF0IHRoZSB0b3Agb2YgaGlzIHBvc2l0aW9uPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Rhd2dQb3VuZD9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Rhd2dQb3VuZDwvYT4gPGJy PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSDFYZ3RBNmVRWSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL0gxWGd0QTZlUVk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFj8J+mrCAoQHRo YV9idWZmYWxvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoYV9i dWZmYWxvL3N0YXR1cy8xNzE5NzA5ODM0NDE5ODgwMjE2P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

He was the highest-graded tight end, according to Pro Football Focus.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgaGlnaGVzdCBncmFkZWQgVEUgaW4gV2VlayA4OiBEYXZpZCBO am9rdSAtIDg4LjIg8J+Sqjxicj48YnI+KG1pbmltdW0gMjUgc25hcHMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83M1o5akVqVFJXIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vNzNaOWpFalRSVzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQRkYgQ0xFIEJyb3ducyAo QFBGRl9Ccm93bnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUEZG X0Jyb3ducy9zdGF0dXMvMTcxOTQwMDg3MzA3NDMzMTg0ND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDMxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Jaelan Phillips

Jaelan Phillips, Defensive End, Miami Dolphins

Jaelan Phillips has put together solid back-to-back performances. The third-year pro had eight total tackles (seven solo) and one sack in a 31-17 win over the New England Patriots.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWVsYW4gUGhpbGxpcHMgaGFkIGFub3RoZXIgaW1wcmVzc2l2ZSBn YW1lIGluIHdlZWsgOC4gSGUgY29tcGxldGVseSBkZXN0cm95ZWQgdGhlIFBh dHJpb3RzIHJ1biBnYW1lIGFuZCBkdXN0ZWQgTWlrZSBPd2VudSBmb3IgYSBz YWNrIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGdhbWUuIEhlIHBsYXllZCA4NSUgb2Yg dGhlIHNuYXBzIHdoaWNoIGlzIGhpcyBoaWdoZXN0IHRvdGFsIHNpbmNlIHdl ZWsgMSwgYSBzaWduIGhl4oCZcyBoZWFsdGh5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vQ3JtYlFSRkxwRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0NybWJRUkZMcEQ8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRmluc2NlbnRyYWwgKEBmaW5zY2VudHJhbCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9maW5zY2VudHJhbC9zdGF0dXMv MTcxOTE1MTE5OTMwMjExMTQ3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDMxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Denzel Perryman

Denzel Perryman, Linebacker, Houston Texans

Denzel Perryman was productive in his return to the field, registering nine tackles (six solo) in a 15-13 loss to the Carolina Panthers. Perryman missed the team's previous game with a hand injury and was productive in his return, as he led the team in tackles while also getting to the quarterback for the first time this season. He was the highest-graded linebacker in week eight, according to PFF.