Miami Hurricanes alums continue to perform at a high level weekly. Here is how some former Canes fared in the NFL in week nine.

Calais Campbell

Atlanta Falcons defensive tackle Calais Campbell, right, sacks Minnesota Vikings quarterback Joshua Dobbs (15) in the end zone for a safety during the first half of an NFL football game, Sunday, Nov. 5, 2023, in Atlanta.

Calais Campbell continues to make a significant impact for the Atlanta Falcons. He registered four solo tackles, including a safety in a 31-28 loss to the Minnesota Vikings.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYWxhaXMgQ2FtcGJlbGwgY29udGludWVzIHRvIGFnZSB3ZWxsLi5n ZXRzIHRoZSBzYWZldHkgaGVyZTxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9odzY3NVpjZkF5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaHc2NzVaY2ZBeTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyB0cmV5IHdpbmdvIChAd2luZ296KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3dpbmdvei9zdGF0dXMvMTcyMTIzNzY3ODQ4 NDgyODUzNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA1LCAyMDIz PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Jaelan Phillips

Miami Dolphins linebacker Jaelan Phillips (15) looks to move past Kansas City Chiefs offensive tackle Jawaan Taylor (74) during an NFL football game between the Kansas City Chiefs and the Miami Dolphins at Deutsche Bank Park Stadium in Frankfurt, Germany, Sunday, Nov. 5, 2023. The Kansas City Chiefs defeated the Miami Dolphins 21-14.

Jaelan Phillips continues to perform at a high level since his return from injury. He registered five total tackles (two solo) and one sack in a 21-14 loss to the Kansas City Chiefs.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb29rIGF0IHRoaXMgcmVwIGJ5IEphZWxhbiBQaGlsbGlwcy48YnI+ PGJyPkhlIHRha2VzIG9uIEphd2FhbiBUYXlsb3IuPGJyPjxicj5IZSBnZXRz IGNoaXBwZWQgYnkgSXNpYWggUGFjaGVjby48YnI+PGJyPlRyZXkgU21pdGgg cHJvdmlkZXMgaGVscCBidXQgUGhpbGxpcHMgc3RpbGwgZWFzZXMgYnkgYW5k IG1ha2VzIGNvbnRhY3Qgd2l0aCBQYXRyaWNrIE1haG9tZXMuPGJyPjxicj5U aGUgRG9scGhpbnMgaGF2ZSB0aGVpciBlZGdlIHJ1c2hlciBmb3IgdGhlIGZ1 dHVyZS48YnI+PGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQzFiY0xtMlB3 aCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0MxYmNMbTJQd2g8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg QW50aUNsb3dORkwgKEBDbG93TkZMKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0Nsb3dORkwvc3RhdHVzLzE3MjE1NDMyODc5NzI5OTEzNjc/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Tyrique Stevenson

New Orleans Saints wide receiver Chris Olave (12) lunges forward after a catch as Chicago Bears safety Elijah Hicks (22) and cornerback Tyrique Stevenson (29) defend during the first half of an NFL football game in New Orleans, Sunday, Nov. 5, 2023.

Tyrique Stevenson added five more tackles to his total in a 24-17 loss to the New Orleans Saints.

K.J. Osborn

Minnesota Vikings wide receiver K.J. Osborn (17) is carted off the field against the Atlanta Falcons in the first half at Mercedes-Benz Stadium.

K.J. Osborn suffered a scary hit in a 31-28 win over the Atlanta Falcons. He was diagnosed with a concussion but had two receptions for 17 yards.

David Njoku

Cleveland Browns tight end David Njoku (85) is tackled by Arizona Cardinals defensive lineman Kevin Strong (92) during an NFL football game, Sunday, Nov. 5, 2023, in Cleveland.

David Njoku continues to be a factor for this Cleveland Browns offense. He had four receptions on six targets and scored his second touchdown of the year.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZXNoYXVuIFdhdHNvbiAoNykgdG8gRGF2aWQgTmpva3UgKDIpPGJy PkNsZXZlbGFuZCBCcm93bnM8YnI+NSB5YXJkczxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2x4NXByMWFGaFYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9seDVwcjFh RmhWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5GTCBURCBWaWRlb3MgKEBORkxURHNWaWRl b3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkZMVERzVmlkZW9z L3N0YXR1cy8xNzIxMjU3NzMzMjMwMzQ2NTA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk5vdmVtYmVyIDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Denzel Perryman

Tampa Bay Buccaneers tight end Cade Otton (88) is tackled by Houston Texans safety Jimmie Ward (1) and linebacker Denzel Perryman (6) in the first quarter at NRG Stadium.