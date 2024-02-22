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Coach Larranaga and guard Bensley Joseph talk post game after loss to Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga and Bensley Joseph talk post-game after an 84-55 loss to No. 8 Duke.

Miami will look to rebound with a win over Georgia Tech on Saturday. The tip is set for 4:00 PM Eastern from the Watsco Center.

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