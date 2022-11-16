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Coach Meier Returns and Speaks to Media With Spearman After Win Over FAU

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Katie Meier talked about the challenge FAU presented. Meier returned from a three-game suspension from the NCAA and discusses what she learned about her team after four wins.

Freshman Lazaria Spearman talks about how she ended up at Miami and what the focus was on with her double-double performance. The Hurricanes travel to Chicago to take on Depaul Sunday.

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