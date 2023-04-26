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Could Miami add local duo via the transfer portal?

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Adding local talent has always been a priority for the University of Miami football program, but many times that talent traveled elsewhere for their college football career. Thanks to the transfer portal Miami is able to get local talent to return to South Florida.

It was a homecoming for two former local high school stars on Tuesday.

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