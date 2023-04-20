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Could Tyler Van Dyke Transfer From Miami?

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

After a solid performance in Miami's spring game, starting quarterback Tyler Van Dyke may consider entering his name in the transfer portal.

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