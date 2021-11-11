 CaneSport - Countdown to Kickoff Show: Miami vs. Florida State
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Countdown to Kickoff Show: Miami vs. Florida State

Gary Ferman • CaneSport
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Gary Ferman has been covering the Hurricanes since he walked into Howard Schnellenberger's office in 1979 and was told the Canes were on a collision course with the National Championship.

CaneSport Publisher Gary Ferman and Gene Williams of Warchant.com break down the Miami-FSU game:

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