 CaneSport - Countdown to Kickoff Show: Miami vs. NC State
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Countdown to Kickoff Show: Miami vs. NC State

Gary Ferman • CaneSport
Publisher
@canesport
Gary Ferman has been covering the Hurricanes since he walked into Howard Schnellenberger's office in 1979 and was told the Canes were on a collision course with the National Championship.

CaneSport Publisher Gary Ferman and The Wolfpacker's Matt Carter preview the Miami-NC State game:


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