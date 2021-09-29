 CaneSport - Countdown to Kickoff Show: Miami vs. Virginia
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Countdown to Kickoff Show: Miami vs. Virginia

Gary Ferman • CaneSport
Publisher
@canesport
Gary Ferman has been covering the Hurricanes since he walked into Howard Schnellenberger's office in 1979 and was told the Canes were on a collision course with the National Championship.

CaneSport Publisher Gary Ferman and CavsCorner.com's Damon Hillman preview the Miami-Virginia game:

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