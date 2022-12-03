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DB Isaiah Dunson The Next Player Set To Transfer From Miami

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Isaiah Dunson is the latest to make his intentions to enter the transfer portal public via social media.

The 6'1"186-pound DB from Georgia posted just three tackles in the 2022 season. The 2020 four-star No. 32 cornerback by Rivals saw minimal action on the field for the Miami Hurricanes. The third-year sophomore recorded 14 tackles and one pass defenses in his collegiate career.

Miami has a total of 10 players that are set to transfer from Miami. The transfer portal window officially opens on December 5th.

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