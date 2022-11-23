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football
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Defensive Back Jalen Harrell Enters Transfer Portal
Marcus Benjamin
•
CanesCounty
Publisher
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
Third-Year Redshirt Freshman
Jalen Harrell is the latest player to declare intentions to leave the Miami football program.
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Harrell was a four-star rated cornerback from nearby Champagnat High School in Hialeah, FL. Harrell originally committed to
Florida State in the spring of 2019 and flipped to Miami during the football season almost exactly three years go to date.
He totaled four total tackles in his collegiate career as a Miami Hurricane and played zero snaps this season.
Certain data provided by STATS, LLC
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