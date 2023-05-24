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Defensive lineman from Miami pipeline trending to Hurricanes commitment

CanesCounty.com
Staff

Miami is working to build depth to its defensive line through recruiting and may receive another commitment very soon. One of South Florida's top prospects is trending to Miami from one of the school's pipelines.

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