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Defensive Tackle Allan Haye To Enter Transfer Portal

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Another player announced his intentions of leaving the Miami football program. Redshirt Freshman Allan Haye made his intentions to leave the program public on Instagram Tuesday. He is the fourth player to make this announcement in a week's time.

He registered one tackle in his career in the Florida State game this season. Haye was a three-star prospect (2021) coming out of the local powerhouse Chaminade-Madonna High School (Hollywood, FL).

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