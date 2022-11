Another player announced his intentions of leaving the Miami football program. Redshirt Freshman Allan Haye made his intentions to leave the program public on Instagram Tuesday. He is the fourth player to make this announcement in a week's time.

