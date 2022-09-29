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Discussion: Miami's QB controversy, and Elite LB Shares Thoughts on Canes

Canes County
Staff

Listen in on the Canes County Twitter Space where we discuss Miami recruiting, who Miami should start at quarterback, and 2025 linebacker Ezekiel "EJ" Marcelin joins the space and shares his thoughts on the Canes after the loss to Mid Tennessee.

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