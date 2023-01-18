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football
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Elite DE Marquise Lightfoot talks recruitment, Ohio State and Miami offers
Clint Cosgrove
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
***** TRANSFER PORTAL: Latest news | Message board | Transfer ranking | Transfer Tracker CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100
*****
Clint Cosgrove sits down with four-star defensive end
Marquise Lightfoot to break down the latest in his recruitment. Lightfoot discusses his most recent offers from Ohio State and Miami, upcoming visit plans, a timeline for narrowing his list, schools that currently stand out and more.
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