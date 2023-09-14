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Elite prospect trending toward Miami after a recent visit

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Mario Cristobal said in his weekly press conference that he expects the recruiting momentum to keep growing and growing.

Miami is gaining momentum to land a big-time local prospect.

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