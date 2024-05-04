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Fast-rising DL Floyd Boucard sets verbal commitment date
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Floyd Boucard is rounding third in his recruitment. The Miami (Fla.) Central defensive line recruit, originally from Canada, has collected dozens of scholarship offers since his move to the states ...
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