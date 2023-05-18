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Five-star 2025 Defensive Lineman Interested in Miami, Planning Summer Visit

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

Miami's relentless pursuit to build the program through the trenches continues.

One of the best defensive linemen in the country is interested in Miami and the staff is making much progress with his recruitment.

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