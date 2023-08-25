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Five-star DT David Stone set to announce

John Garcia Jr. and David Berry
Rivals.com Video

Dave Berry is joined by John Garcia Jr. to break down 2024 defensive tackle David Stone's upcoming commitment. Stone will choose from finalists Oklahoma, Miami and Michigan State.

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