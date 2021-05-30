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Five-star OL Julian Armella previews a busy June official visit schedule

Arianna Allen
Rivals.com

Rivals.com's Arianna Allen sits down with five-star Julian Armella to talk about his busy June visit schedule, which includes trips to Miami, LSU, Alabama, and much more. Watch their full conversation below.

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