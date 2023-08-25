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Five-star Zaquan Patterson set to announce

John Garcia Jr. and David Berry
Rivals.com Video

Dave Berry is joined by John Garcia Jr. to break down 2024 safety Zaquan Patterson's upcoming commitment. Patterson will choose between finalists Miami, Auburn, Florida State, Michigan and Ohio State.

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