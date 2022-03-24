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Four-star Cayden Green breaks down top five

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with offensive lineman Cayden Green to break down his top five of Nebraska, Miami, Missouri, Michigan and Oklahoma. Green is a four-star offensive tackle from Lee's Summit North (MO)

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