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Four-star DE Marquise Lightfoot commits to Miami

Marquise Lightfoot
Marquise Lightfoot
Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star Chicago (Ill.) Kenwood Academy defensive end Marquise Lightfoot to break down his commitment to Miami.

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