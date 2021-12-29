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{{ timeAgo('2021-12-29 23:24:51 -0600') }} football Edit

Four-star DE Stewart breaks down top three

Ryan Wright and David Berry
Rivals.com Video

Ryan Wright catches up with 2022 defensive end Shemar Stewart to break down his top three of Miami, Texas A&M and Georgia.

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