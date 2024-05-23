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Four-star QB Jaden O'Neal has plan for his recruitment
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
DOWNEY, Calif. - Four-star quarterback Jaden O’Neal has a whole bunch of visits coming up and he knows exactly what he’ll be looking for at each stop.“The mindset is to just factor in the three ten...
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