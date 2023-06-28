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Four-star QB Stone Saunders talks top five

Stone Saunders
Stone Saunders (Nick Lucero/Rivals.com)
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Four-star Stone Saunders has a lengthy offer sheet but five teams are in the best position to land his commitment. The Harrisburg (Pa.) Bishop McDevitt quarterback is focused on Georgia, Michigan, Miami, Kentucky, and Nebraska.

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