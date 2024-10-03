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ago football Edit

Four-star WR Malachi Toney decommits from Miami

John Garcia Jr.
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Four-star Plantation (Fla.) American Heritage wide receiver Malachi Toney decommitted from Miami on Thursday. Fresh off of a visit to Alabama, the Crimson Tide may now become the team to beat in this race.

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