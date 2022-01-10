Good Morning CaneSport 1.10.22

WHAT’S UP TODAY
First up this morning? An inside look at where things stand with Shemar Stewart as he updates his visit plans and how he's going to approach the rest of his recruitment.
We also have recruiting a ton of recruiting updates not just this morning but also from over the weekend. There's news with 5-star Cormani McClain, who will be at Miami Jan. 22 for Elite Prospect Day, 4-star WR Santana Fleming, who had a great interview with us during the South Florida Express tryouts, 4-star Clemson commit Nathaniel Joseph, a local standout who has talked with new UM WR coach Bryan McClendon, 4-star WR Jalen Brown updates where things stand and yes, he'll be on hand for the Jan. 22 Elite Prospect day at UM, 4-star Chance Robinson, who grew up a Cane fan, Raymond Pulido, a California OT who was re-offered by Alex Mirabal, and Alabama 4-star DE Keldrick Faulk who has now picked up a Cane offer and shares where things stand. And check out the recruiting news and notes from the weekend's 7 on 7 tryouts as well as the evaluation of some of the top performers.
And over the weekend we of course also had full coverage of Cyrus Moss choosing the Canes, including an inside look at how it all happened, the news of the decision and his coach's take on what the Canes have landed.
So check all those out.
And in hoops news be sure to check out our coverage of UM's thrilling win at No. 2 Duke on Saturday night. Plus stay tuned early this afternoon as Jim Larranaga will be sharing more of his thoughts on this team.
TODAY'S TOP HEADLINES
Shemar Stewart pushes the reset button with 3 visits upcoming
Key 4-star DE Shemar Stewart updates CaneSport on where things stand as he heads into his final visits.
Local 4-star Clemson commit talks with McClendon; prior staff never pushed
2023 WR Nathaniel Joseph is a Clemson commitment, but he was one of new WR coach Bryan McClendon's first calls.
Live From The Crib: 7-on-7 tryout evaluation notes on Cane targets & more
Matthew Suero shares his thoughts on several Cane targets based on how they looked at weekend 7-on-7 tryouts.
4-star WR talking with Cristobal, McClendon: We're building trust
Top 2023 WR target Jalen Brown updates where things stand with Miami, and he's talking with a couple of UM's new coaches
ANALYSIS: Recruiting news and notes from weekend 7-on-7 tryouts
CaneSport recruiting analyst Matthew Suero shares his news and notes from weekend 7-on-7 tryouts.
4-star at SFE tryouts: UM can't let area talent escape
2024 4-star WR Chance Robinson updates where things stand with the Canes and his recruitment.
The Inside Story: How a conversation helped flip Moss from USC to Miami
Don't miss this very interesting look on how what once seemed unlikely - Cyrus Moss choosing the Canes - became reality.
Coach's take: What Canes have landed in Cyrus Moss
What has Miami landed in Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman High DE Cyrus Moss, who announced for UM? Perhaps no one knows better than his high school coach, Chris Brown.
Cyrus Moss announces in big win for Canes, gives UM ultra-talented DE
Moss announced at the All-American game that he's a Cane - he announced from quarantine in an area hotel, missing the game due to COVID protocols.
5-star set to visit UM for Elite Prospect Day: Updates status at SFE tryout
This 2023 CB will be on Miami's campus Jan. 22 and updates where things stand with the Canes and more.
4-star Fleming at SFE tryouts: Miami a great option for me
We catch up with 4-star WR Santana Fleming at the South Florida Express tryouts Sat. Don't miss this in-depth interview.
Calif. OT re-offered by Mirabal: “I was lost for words”
This Calif. OT was found by the prior Cane staff and has only 4 offers … but Mirabal likes him as well and has offered.
Ala. DL adds UM offer: It “really came as a surprise”
We update a recent DL offer from the Canes and where things stand here. Read on.
Respect earned: UM stuns No. 2 Duke in thriller, remains undefeated in ACC
We have your recap and postgame reaction off the huge win at No. 2 Duke on Saturday.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Obviously, the hoops win at Duke doesn't happen without Mario ... posted by klbcec
He's changed the entire athletic department.
Basketball hasn't lost since he was named HC!
QUOTE OF THE DAY
We can’t let the talent escape, have a great team right here. A problem (UM) had - other places recruiting from the talent we have here. They know what Miami kids bring to the table.
— 4-star area WR recruit Chance Robinson, on the Canes